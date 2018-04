'Arman' los libros fiesta en el Museo

Comprar un libro es caro, pero siempre existen opciones para llevar cultura y conocimiento a los hijos, manifestaron padres y madres de familia que ayer acudieron a “Un Día en el Museo”, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez.“Es cuestión de buscar, hay muchos espacios en donde se puede ir, como el Museo de Arte, La Rodadora, el Centro Cultural de las Fronteras, a veces la gente no aprovecha lo que nos rodea, nosotros somos clientes frecuentes”, dijo Lourdes Olivares, madre de dos hijas que ayer acudió a esta actividad.Agregó que para ella es especialmente importante motivar a sus hijas a que lean y busquen opciones en la cultura.“A la más chica la llevo a conciertos y no es de las que andan corriendo, se sienta a escuchar; le gusta la música”, expresó de su pequeña de 5 años.Candelario Juárez por su parte considera que la gente ya no lee principalmente porque “es caro comprar libros”.“Se usa mucho lo digital y es importante que los niños lean para que vean que hay muchas cosas en esta ciudad y no sólo se enfoquen en lo malo”, opinó de la mano de su hijo Sergio.Finalmente Gabriela Lara, coincidió en que las personas a veces desconocen que hay otras opciones para poder tener un acercamiento a la cultura.“Comprar un libro es caro, y las bibliotecas a veces quedan lejos de las colonias populares. Son buenos los espacios como éste que a cambio de nada brindan conocimiento y cultura a chicos y grandes”, expresó.“Un Día en el Museo” es un programa que desde hace 11 años se realiza el tercer sábado de cada mes, y consiste en talleres de arte dirigidos a personas de todas las edades y que se imparten de forma gratuita.Esta vez su entrega de abril estuvo ligada con la realización de la “Fiesta de los Libros”, festival cultural que promueve y organiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que tiene como fin principal el promover la lectura y a los escritores de la localidad, del 21 al 28 de abril.Es por eso que en esta ocasión en específico unieron esfuerzos, y su realización señaló el inicio del festival que hoy tiene como actividades una proyección de la “Gira de Documentales Ambulantes Descubrimientos” a las 12 del día; una mesa de lectura de poesía y cuentos a las 5 de la tarde y otra proyección de la película Fausto, de Aleksandr Sokúrov a las 7 de la tarde.Todas estas actividades son de entrada libre y se efectuarán en las instalaciones del Centro Cultural de las Fronteras, frente al museo antes mencionado, en el Pronaf. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.