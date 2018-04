Cree 85% de juarenses que hay agentes delincuentes

Seis de cada 10 personas están poco o nada dispuestas a colaborar con la Policía Municipal para mejorar la seguridad pública y el 85 por ciento de la población cree que hay elementos “que son delincuentes”, revela un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).De acuerdo con esta herramienta que mide la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), 64.7 por ciento de los hombres y 58.2 por ciento de las mujeres cree poco probable colaborar.Del mismo modo, 16.3 por ciento de los hombres y 17.9 por ciento de las mujeres afirma que no hay ninguna probabilidad de que eso suceda.Este fenómeno tiene relación con la percepción negativa que la mayoría de las personas tiene sobre los perfiles de quienes se desempeñan como agentes de la Policía.La radiografía sostiene que 83.5 por ciento de los encuestados cree que hay policías delincuentes.Sobre estos resultados, Astrid González Dávila, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, dijo que el hecho de que las personas no quieran colaborar con la Policía para mejorar la seguridad se debe a que las corporaciones han fallado en generar confianza.“Hemos hablado con todas las policías. A través de los años, no hicieron ningún trabajo para lograr la confianza y el acercamiento real con la ciudadanía. Hubo una separación sobre la que hemos venido trabajando en acercamientos ciudadanos con la policía”, comentó.Desde el punto de vista de González Dávila, si bien la Policía Municipal no ha logrado recuperar la confianza ciudadana, hay evidencias de que ha mejorado.“Cuando entramos al trabajo preventivo en las escuelas, los mismos niños se retiraban ante la presencia de los policías. No tenían la intención de acercarse. Hoy vemos que ya se acercan, juegan con ellos. Fueron varios años para que se perdiera la confianza, así que tendremos que trabajar permanentemente para lograrla”, señaló.Elaborada por los académicos Sergio Pacheco González y Jesús Alberto Rodríguez Alonso, ambos adscritos al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ, esta investigación arrojó también que la Policía Municipal no logra elevar sus niveles de confianza.De hecho, la encuesta de la que parten estas conclusiones le dio a esta corporación una puntuación general de 5.3 en una escala del 1 al 10 a partir de las opiniones de una muestra de 580 personas residentes del municipio.

