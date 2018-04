Las protestas contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuarán hasta que esta dependencia contrate una plaza de cardiología pediátrica para Ciudad Juárez, advirtieron integrantes del movimiento “Corazones Unidos”.En los últimos días, padres y madres de menores que sufren cardiopatías congénitas han salido a las calles para exigir al Seguro Social que establezca esta especialidad en Juárez con el fin de que los pacientes infantiles reciban atención más rápido, pues de lo contrario deben esperar una cita en Torreón, Coahuila.Lorena del Palacio, coordinadora de este movimiento, señaló que no han recibido respuesta favorable del Instituto, por lo que intensificarán sus acciones.“Las mamás se van a encadenar. Esto no es un juego. No nos están entendiendo. No son seis niños como lo manifiesta el IMSS. Ellos (el Seguro Social) no tienen ningún padrón. No cuentan con estos datos”, reclamó la mujer.Las mujeres se plantaron ayer por la mañana en el Puente Internacional Zaragoza para hacer visible su consigna.Ahí, una madre denunció el caso de un niño que fue visto por un especialista en la ciudad de Torreón y al regresar a Juárez su salud comenzó a verse comprometida, lo que, consideraron, no habría ocurrido de haber un especialista en esta localidad.“Ya no es posible que sigamos esperando. No hemos tenido respuesta por ninguna autoridad. Vamos a subir ya el tono de las protestas. Si el IMSS quiere que le demos un padrón porque no lo hay, se lo damos, pero públicamente”, comentó Del Palacio.Las madres tienen planeado visitar las oficinas delegacionales del Seguro Social en la ciudad de Chihuahua con el fin de reunirse cara a cara con el delegado de esa institución en el estado, Cristian Rodallegas Hinojosa.Comentaron que a su movimiento se han unido personas de esa ciudad, por lo que el problema “se vuelve más grande para el Seguro Social”. (Fernando Aguilar)