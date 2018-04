Una burla, cheques después de meses sin pago: maestros

Maestros y empleados agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42 consideraron una burla los cheques que les dieron después de meses de estar trabajando sin paga.“Fui a cobrar mi cheque, nada más me dieron 3 mil pesos, pero me deben un año y meses de trabajo. En todo este tiempo no he recibido ningún otro pago”, dijo una trabajadora manual de la Preparatoria 8401.Dijo que desde octubre del 2016 trabaja en ese sitio, y el cheque que le fue entregado a ella y a otros compañeros, representaba su primera paga.“Tengo mi esposo pero vivimos al día con su salario, y ahí en lo que pueda con trabajitos que me salen ayudo, pero tenemos muchas deudas, préstamos con familiares; no nos alcanza”, dijo la mujer.Lo anterior, mientras que frente a ella, un grupo de niños de la Primaria Teófilo Borunda ofrecía una danza folclórica para ‘alegrarles el día’.“Venimos aquí (oficinas estatales) para apoyarlos y hacerles pasar un rato de alegría”, expresó una de las pequeñas bailarinas por el altoparlante.Laura Patricia Quiroz, madre de familia de una de las integrantes de este grupo, dijo que esta escuela en específico no se ha visto afectada en sus clases, sin embargo, a un costado de la misma se encuentra el Jardín de Niños 21 de Marzo, el cual ha permanecido sin clases.“Nuestros hijos no se han visto afectados por esto, pero aquí hay maestros que les han dado clases. Nosotros les brindamos el apoyo a ellos, no conocemos a ciencia cierta lo que piden pero sabemos que es importante para que ellos continúen dándole enseñanza a nuestros hijos, que es lo que nos interesa”, dijo.Los maestros piden comprensión a la comunidad, pues seguro regresarán a las aulas pero hasta que se les cumpla con lo que necesitan para seguir trabajando, dijo Miranda Lizbeth Salazar Ortiz, maestra interina de la Primaria Miguel Ahumada 2289.Ella fue otra de las docentes a las que les llegó un cheque como parte de, lo que esperan, sólo sea un adelanto de todo lo que se les debe.En su caso, entró a cubrir un interinato en septiembre del año pasado, sin embargo, en diciembre apenas recibió un cheque por 24 mil pesos.“Te dicen ‘se hace más grande el cheque’, pero no es verdad, es el mismo y se reparte igual, y entre más tarde en llegar más rápido se nos va. Estamos desesperados”, dijo.Desde esa vez y hasta el viernes pasado no había recibido otro pago. Le fue entregado un cheque de mil pesos, cuyo monto no le alcanza para pagar nada de lo que adeuda, manifestó.“Los pagos se retrasan y en ese momento te dicen que esperes, pero ya llegó la luz, el agua, las escuelas de mis hijos, la guardería, el mandado; las deudas no se pagan solas. Ha sido muy frustrante todo este tiempo”, agregó.Lo anterior mientras abrazaba a su hijo de 4 años, y contaba que una pequeña de 10 meses la esperaba en casa.“Yo no quisiera estar aquí, mis alumnos me necesitan, mi familia me necesita, pero estamos luchando por algo que es necesario, no podemos vivir así”, dijo.En el campamento que se ha instalado desde el martes pasado afuera de las oficinas gubernamentales, Érika Bolaños, líder sindical en la región, indicó que estaban conscientes de la buena voluntad del gobernador, pero que no se iban a retirar hasta tener un compromiso de pagar todo lo adeudado.“Seguimos de la misma manera, hasta que no tengamos una respuesta por escrito. Ya empezamos a dialogar y sabemos que esto tendrá buen fin”, dijo.Ayer, con motivo del Día de la Educadora, estudiantes y exalumnos acudieron hasta el plantón a cantar ‘Las Mañanitas’ y dar felicitaciones a sus maestras, mientras algunas de ellas preparaban el material educativo que utilizarán cuando regresen a las aulas.“Esto sigue en pie, no es por un berrinche, a las maestras les tuvimos planeado un desayuno pero al final no se realizó. Este festejo jamás se les va a olvidar y es el más importante de sus carreras”, dijo.