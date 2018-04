Beca UTEP a 4 juarenses

Paulina Ramos Sosa, de 18 años, es una de los cuatro estudiantes de preparatoria en Juárez que fueron beneficiados con una beca por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).“Apliqué, dije: primero Dios que esto se haga y se me olvidó hasta ayer que me acordé, de hecho llegaron los de UTEP a la escuela, y dije: qué padre, está aquí UTEP, pero nunca se me ocurrió que era por una beca y menos para mí”, expresó.La adolescente que cursa el sexto semestre en la preparatoria particular Bachillerato Integral de Juárez, narró que se enteró de la beca por una amiga y que hizo la aplicación el pasado 10 de febrero únicamente con su registro de examen, promedios anteriores y lugar de generación en el que se encontraba.Esto con la intención de ayudar económicamente a sus padres, ya que una de sus hermanas está por graduarse de UTEP, pero ellos se encontraban preocupados de no poder cumplirle su sueño, pues cada que visitaba el campus le parecía más impresionante y anhelaba estudiar ahí.Expresó que con lágrimas de felicidad recibió una constancia y un sobre de la Universidad en presencia de su familia, compañeros y maestros de la escuela quienes aplaudieron su esfuerzo y le hicieron sentir el apoyo.Paulina mencionó a los adolescentes que como ella buscan este tipo de ayudas “que se esfuercen, que las busquen, que si no las encuentran por un lado busquen por otro, porque sí existen y que realmente confíen en Dios porque nada es imposible”.Será un total de 12 mil dólares los que Paulina recibirá para en agosto cursar cinco materias durante tres semestres y mencionó que a pesar de que no está segura, le gustaría estudiar lingüística y combinarla con administración o educación. (Abril Salgado)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.