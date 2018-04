Inconformes con liquidaciones

Inconformes, quedaron algunos de los trabajadores de Industrias BM de México tras las liquidaciones que se llevaron a cabo ayer ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ya que por ser un evento fortuito, se les pagaron solamente 12 días por cada año de antigüedad, con tope de dos salarios mínimos.Los empleados fueron citados en grupos de 60 desde las 9:30 de la mañana para comenzar a entregarles los cheques en los que además de la prima de antigüedad, se incluía el pago de 90 días de salario, vacaciones, proporcional de aguinaldo y ahorro.Los más afectados fueron los ingenieros y técnicos, entre otros, quienes comentaron que en su caso recibían el pago de hasta seis salarios diarios, mientras que el sueldo de los operadores era de solamente 86 pesos por día para unos.“Me dieron 176 mil pesos por 19 años, me había dicho una abogada que me correspondían más de 250 mil, pero como sucedió el incendio, ni cómo pedirle a la maquila que nos dé más dinero”, comentó uno de los empleados que se desempeñaba en el área de embarques.Ellos tenían la opción de no firmar el fininiquito y recurrir a un juicio.“Pues no salí conforme, pero para qué les pelea uno más dinero, el proceso se puede alargar mucho y en ese tiempo se va la empresa y después no me dan nada”, expresó otro de los afectados.Ismael Dávalos, presidente de la JLCyA, explicó que el procedimiento se llevó conforme lo establecido dentro del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se menciona que en comparación de los 20 días por año de antigüedad que se entregan cuando se trata de una recisión o reinstalación del trabajador, en un evento fortuito, como un incendio, se les pagan 12.

