Se agotan micas para licencias de conducir

El módulo de Licencias Digitales de Mitla, ubicado en la calle del mismo nombre, agotó ayer las micas para expedir permisos de conducir, dio a conocer el coordinador de esa dependencia, Ricardo Cordero Ramírez.Indicó que tras el cierre de la oficina en la Unidad Administrativa José María Morelos por el bloqueo que mantienen los maestros, en Mitla se registró una demanda de 95 licencias diarias, aunque se tiene capacitad para 150.Sin embargo, empleados del módulo de Mitla dijeron que por día sólo entregan 100 números, incluso antes del paro de maestros.Cordero agregó que mientras llega el insumo se expedirá una constancia para comprobar que se tramitó el documento.Explicó que de tener algún problema con agentes de Tránsito por la falta de licencia, los conductores deberán aclarar que cuentan con el documento pero que por el paro laboral de los maestros estatales, no se le pudo expedir la mica por falta de material.“Es lo único que yo puedo dar, aquí la situación no está en que sea válido o no, es como una constancia nomás de que se tiene la licencia”, dijo y reiteró que “no es un documento oficial”.Cordero mencionó que por una multa a falta de licencia se otorgan de 24 a 48 horas para comprobar que se cuenta con el documento y anular la sanción, por lo que espera emitir las micas a más tardar el lunes 23 de abril.“Si bien es cierto esa constancia es para utilización sólo del Departamento de Licencias, yo se las estoy otorgando, pero cuando ellos vengan a recoger la licencia ellos me tienen que entregar esa constancia”, señaló.Ayer por la mañana se agotaron las micas y no se pudo obtener material debido a que la oficina de Licencias Digitales en la avenida Lincoln, permanece también bloqueada por el magisterio.Cordero Ramírez indicó que los trámites se continuaron recibiendo y se dejó pendiente la impresión de la licencia para después de la una de la tarde de ayer o para el próximo lunes.Agregó que en caso de que el ciudadano no pueda recoger el documento, puede enviar a otra persona con los comprobantes del trámite.Explicó que se solicitaron mil 500 micas a Chihuahua, que ayer estaban pendientes de llegar.Recordó que en Mitla únicamente se renuevan las licencias, ya que la oficina de ‘Pueblito Mexicano’ es la única que tiene la capacidad para la aplicación del curso y el examen teórico-práctico.Indicó que tras el bloqueo por parte del magisterio, se dejaron de expedir alrededor de 350 licencias diarias en la avenida Lincoln.Agregó que también se cancelaron las visitas domiciliarias que se realizan con la unidad móvil ya que este vehículo quedó guardado en las instalaciones del complejo estatal.Debido a esa situación, tres maquiladoras están pendientes de reprogramar hasta que se resuelva la actual situación ya que está saturada la agenda durante abril y la mayoría de mayo.

