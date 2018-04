Un muerto y dos lesionados por proyectil de arma de fuego fue el resultado de varios ataques registrados ayer en diferentes puntos de la ciudad en un lapso de dos horas, sin que la policía reportara la detención de los responsables.Con las nuevas víctimas ascienden a 40 los asesinatos en abril, cinco de ellos registrados durante el transcurso de ayer.La escalada de violencia inició alrededor de las seis de la tarde cuando un hombre murió en una clínica particular, después de ser agredido en las calles Joaquín Castellanos y Privada de Guadalupe en la colonia Colinas de Juárez.La víctima fue presentada a recibir atención médica a una clínica particular ubicada en las calles Miguel de la Madrid y Garambullo, donde minutos más tarde fue reportado su fallecimiento.Poco después de la seis de la tarde otro hombre fue atacado a balazos en la avenida Tecnológico y calles José Mariano Jiménez de la colonia Nuevo Hipódromo.Vecinos informaron que el lesionado, a quien identificaron como Aurelio Rodríguez de 50 años, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos y después fue trasladado al área de Urgencias de un hospital.Mencionaron que aparentemente el hombre presentaba una herida en una rodilla.Más tarde, alrededor de las 8 de la noche, otro hombre más fue atacado a balazos cuando se encontraba en la cochera de su vivienda a bordo de una camioneta en las calles Sierra Tarahumara y Bahía de Quino en la colonia Las Montañas.La víctima recibió los primeros auxilios en el lugar de los hechos y después fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.En el sitio quedó una camioneta que presenta orificios de proyectil de arma de fuego en el parabrisas.Testigos informaron que vieron alejarse a hombres a bordo de un automóvil compacto de color blanco.Alrededor de las 8:10 de la noche elementos de Tránsito Municipal localizaron un vehículo Altima color blanco abandonado en las calles Lázaro Cárdenas y Jaime Nunó de la colonia Manuel Valdez.Dentro de la unidad había tres armas largas.Personal de la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para iniciar las primeras investigaciones y establecer si las armas se utilizaron en los ataques.Hasta anoche no se reportaba la detención de los responsables.

