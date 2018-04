Fallan sicarios en 'caza' de policías

Elementos de la Fiscalía General del Estado estuvieron bajo fuego ayer al registrarse cinco ataques, tres en Juárez y dos en Chihuahua, con saldo de dos policías heridos.En cuatro de los casos los sicarios no lograron su cometido y en el registrado alrededor de las 8:30 de la noche en una gasolinera aquí, fueron heridos dos policías estatales.Los atentados provocaron la movilización de decenas de policías logrando la detención de al menos uno de los atacantes, y el aseguramiento de armas y vehículos.Ayer el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, detalló que durante la mañana del jueves un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), alertó a sus compañeros de la presencia de supuestos sicarios en el exterior de un domicilio en la colonia Francisco I. Madero.La respuesta inmediata del total de las corporaciones permitió la captura de un hombre con dos fusiles de asalto. Por la tarde, el comandante de la Unidad de Órdenes de Aprehensión sufrió un atentado del que resultó ileso.La agresión ocurrió en el mismo punto donde el viernes 16 de marzo fue victimado el comandante Arturo Ledezma Porras, de 57 años, y el empleado administrativo Saúl Flores Lares, de 25 años, se informóNava López confirmó que fue arrestado un presunto sicario con dos fusiles de asalto con los que intentaba asesinar a un policía ministerial ayer por la mañana, en la colonia Francisco I. Madero.“Traía dos armas AK-47 de los conocidos como ‘cuerno de chivo’, se logró su aprehensión por la oportuna llamada del compañero, quien alcanzó a ver el movimiento sospechoso de un grupo de personas que estaban afuera de su casa”, precisó el abogado.El funcionario dijo que se investiga de dónde procedió la orden de atentar contra el agente investigador, con datos que aportó el detenido y se espera la captura de otras personas.Nava López informó que los policías ministeriales tienen la instrucción de reportar cualquier actividad de riesgo en el trayecto a sus domicilios y por ello se pudo evitar una probable agresión a uno de ellos.Agregó que fueron agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) los responsables de la captura del presunto agresor y los que informaron que otros dos hombres escaparon a bordo en un vehículo Ford Mustang blanco.Por la tarde la CES, mediante un comunicado de prensa, hizo público el arresto en la colonia Francisco I. Madero.Los elementos capturaron en el cruce de las calles Constitucional y Gral. Ángel Trías a Julio César H.R., de 24 años, quien tenía en su poder un arma de fuego AR-15 de calibre .223 milímetros y otra AK-47, cuatro cargadores y 117 balas.Esta persona se autovinculó a una célula delictiva de “Los Aztecas”, tenía en su poder mariguana y tripulaba una pickup Ranger, color rojo, modelo 2006, con reporte de robo del pasado 2 de marzo, indica el comunicado.Julio César enfrenta cargos por los delitos contra la salud, la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, así como la probable posesión de vehículo con reporte de robo, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público.El segundo ataque contra elementos de la AEI se registró por la tarde en el bulevar Óscar Flores Sánchez y Camino Viejo a San José, lo que provocó una intensa movilización que llevó a la captura de los presuntos responsables cuando escapaban por el canal de riego.Los primeros informes señalan que los hombres dispararon contra los elementos, pero fallaron y después de que activaron la alerta decenas de sus compañeros acudieron en apoyo y localizaron a los probables agresores.Hasta el cierre de esta edición la FGE no daba a conocer los nombres de los detenidos y si fueron aseguradas las armas.Alrededor de las a las 8:30 de la noche, dos elementos de la Policía Estatal fueron heridos en otro ataque armado registrado en una gasolinera ubicada en las calles Municipio Libre y Libertad.Una mujer y dos menores que se encontraban en las cercanías resultaron ilesos, pero entraron en una crisis nerviosa.Los informes señalan que hombres fuertemente armados que se movilizaron en tres camionetas prácticamente emboscaron a los elementos cuando llegaron al área de sanitarios del expendio y les realizaron disparos cuando rellenaban de aire uno de los neumáticos de su vehículo.El reporte señala que después de la agresión, los tripulantes de una de las camionetas que escapaba por la calle Libertad rumbo a la avenida Insurgentes fueron interceptados por una unidad de Policía a la que chocó. Testigos dijeron que los agentes lograron la detención de los ocupantes, pero no hubo información oficial al respecto hasta el cierre de esta edición.Dos nuevos ataques armados en contra de agentes de la Policía Estatal se registraron en la ciudad de Chihuahua, el primero de ellos durante la madrugada y el otro la noche de ayer, en ambos casos se utilizaron más de cien casquillos.El primer ataque que ocurrió la madrugada en las calles Monte del Carmen y Monte Granada en la colonia Atenas, al norte de la ciudad, donde sujetos armados dispararon en más de cien ocasiones contra la unidad de la Policía Estatal cuyo agente a cargo y por prevención deja la unidad a larga distancia de su domicilio, en este caso no se registraron agentes lesionados o víctimas mortales.El ataque dejó daños exclusivamente en la carrocería de la unidad oficial. Según testigos al menos tres sujetos que portaban fusiles de asalto le dispararon en repetidas ocasiones. En el lugar quedaron regados más de cien casquillos calibre .223. Minutos después, a unas cuadras del atentado, en las calles Monte Clavel y Monte del Carmen, fue localizada una camioneta Town Country, de color guinda, con placas de circulación ENC 3725, que cuenta con reporte de robo.El segundo ataque ocurrió en las inmediaciones de la colonia 20 Aniversario, también al norte de la ciudad, donde sujetos armados rafaguearon con arnas ‘cuerno de chivo’ y calibre .223, una unidad de la Policía Estatal y el domicilio del agente a cargo.Este hecho generó fuerte movilización de unidades de las distintas corporaciones, sin que se hayan reportado personas heridas o victimas mortales.Durante la tarde del mismo jueves, llamadas hechas de forma anónima al sistema de emergencia de C-4 lanzaron amenazas a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, (CES), a quienes amenazaron de muerte si se les veía por la colonia Cerro de la Cruz, donde se armó operativo mismo que no pasó a mayores.A estos eventos le antecede al ataque contra agentes de la FGE en diversos municipios del estado que dejó un saldo de tres agentes asesinados y dos lesionados.“En la Zona Norte estamos fortaleciendo los operativos de contención, si antes (los agentes) salían con determinado número de elementos, ahora se fortalecieron en lugares de alta incidencia delictiva”, precisó Nava López.Dijo que detrás de estos ataques está la delincuencia organizada.No se puede descartar que Arturo Quintana, alias “El 80” esté detrás de los ataques hasta en tanto no se tenga capturados a los probables responsables.“Hasta en tanto no se tengan investigaciones sólidas, no podemos descartar la intervención de un grupo delictivo o de otro, estamos en alerta total”, agregó.“Necesitamos ser claros en este tema, avanzar en las investigaciones y fincar responsabilidades dentro de procesos penales solidos contra los agresores para evitar que esto siga sucediendo”, aseveró.Nava López dijo que el único caso pendiente por judicializar para solicitar las ordenes de aprehensión es el ocurrido contra el escolta del coordinador de Ministerio Públicos, Ulises Pacheco y el empleado administrativo, en hechos registrados el mes pasado en el bulevar Óscar Flores Sánchez. (Staff/El Diario)