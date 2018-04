El titular de Desarrollo Rural de la Zona Norte, Javier Meléndez Cardona, renunció ayer a ese cargo público.Lo anterior para dedicarse a preparar su participación en la contienda electoral que iniciará el 24 de mayo en la que buscará la diputación local por el distrito 10. Cardona Meléndez indicó que el próximo lunes entregará la dependencia que ocupó por 18 meses desde el inicio de la actual Administración estatal.La renuncia se da en medio de la toma que mantiene el magisterio de las oficinas de la Unidad Administrativa José María Morelos.Sobre esa situación, Meléndez Cardona señaló que Desarrollo Rural no resultó afectada por la manifestación ya que su actividad no está en un escritorio sino en las áreas rurales de la región.En ese aspecto, destacó que como parte de su trabajo, se logró que Samalayuca se convirtiera en la primera zona en el país en alcanzar el riesgo tecnificado en una superficie de 3 mil 500 hectáreas, lo que permite que ni una sola gota de agua se pierda.Meléndez Cardona anteriormente señaló que aunque no está obligado a separarse de su cargo hasta esas fechas, lo hace para evitar conflictos políticos y cuidar su participación por la búsqueda de una diputación.Esta semana presentó también su renuncia como coordinador del Registro Civil, Javier Palacios Reyes, quien se registró como candidato a regidor en la fórmula que encabeza Ramón Galindo Noriega para la Presidencia Municipal por parte del Partido Acción Nacional.Galindo Noriega también renunció esta semana como subsecretario de Gobierno y en su lugar fue nombrado el ingeniero Luis Mario Dena Torres que rindió protesta en el cargo en el Centro Cultural Paso del Norte en un acto encabezado por el gobernador, debido a que las oficinas de la Subsecretaría de Gobierno están tomadas por el magisterio junto con la Unidad Administrativa José María Morelos.En el caso del Registro Civil y Desarrollo Rural de la Zona Norte, todavía no hay nombramientos.

