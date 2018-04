Personal administrativo, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales, se encuentran inconformes por una disposición que tomó la Fiscalía General del Estado (FGE) para retirarles el bono de compensación mensual por efectividad, que les entregaban cada día 20, como parte de las prestaciones laborales.A través de comunicados internos, la administración de la FGE les informó ayer a los trabajadores de la institución que había sido suspendida “de manera momentánea”, debido a cuestiones ajenas a la Secretaría de Hacienda.En el comunicado interno se justifican de hacer el pago, debido al movimiento magisterial que se realiza de manera simultánea en varios municipios del estado y que no ha permitido que varias dependencias puedan realizar actividades de manera normal.La falta de pago de la compensación causó irritación entre los empleados de la FGE y agentes de la Policía Estatal, por lo que algunos anunciaron medidas de protesta para el próximo lunes.Los agentes ministeriales y personal del Ministerio Público fueron a las oficinas de la administración y en lugar del cheque mensual recibieron una notificación sobre la situación que impidió el pago.Los volantes que recibieron decían: A todos los empleados de esta representación social. Por cuestión de la toma de los edificios centrales, incluida la Secretaría de Hacienda, por parte de los maestros, no se pudo hacer la programación e impresión de cheques de compensación.Luego entonces, no podrá ser pagada en los días habituales.Tan pronto se puedan imprimir se enviarán para el pago. Puede ser cuestión de días.Al final se pide la comprensión de todos.El fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, señaló que fue un problema ajeno de la FGE, derivado en la Secretaría de Hacienda y el cual podría resolverse la semana entrante.

