Hallan muerta a Michelle

Transcurrieron doscientos ochenta y un días para que la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) localizara muerta a Estefani Michelle Rodríguez Herrera, de 15 años, desaparecida desde el 27 de junio del 2017.El pasado 4 de abril, luego de un rastreo en el paraje desierto al suroriente de la ciudad, donde los cadáveres de otras mujeres han sido arrojados y luego recuperados solo en pedazos, los peritos especializados de la Unidad de Homicidios contra Mujeres, de la FEM, encontraron los restos de la menor que no asistió a su ceremonia de fin de cursos de la Secundaria Técnica 97.Estefani fue reconocida por su madre cuando observó su uniforme escolar y los ligamentos de los frenos dentales que le habían retirado, precisamente para que luciera su mejor sonrisa en su fiesta de graduación.Ya pasaron 16 días desde que la osamenta de la menor fue asegurada y, de acuerdo con la información aportada por Silvia Nájera, vocera de la FEM, la familia aún no recibe los restos para proceder a la cristiana sepultura.Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cadáver ya fue entregado, sin embargo, la familia Rodríguez Herrera solicitó discreción para tener privacidad durante el difícil proceso del servicio funerario.La vocera de la FEM dio a conocer que el pasado miércoles fueron notificados por parte de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del dictamen en materia de genética forense, en el cual se estableció la identificación positiva de los restos óseos correspondientes a Estefani Michelle Rodríguez Herrera, de 15 años.“Los estudios de ADN tuvieron correspondencia con el padre y la madre de Estefani Michelle, además de coincidir también con un estudio más, en odontología forense en el cual se determina la identidad de la víctima de manera oficial”, agregó Nájera.Los restos de la jovencita fueron localizados tras la implementación de un operativo de rastreo realizado el pasado 04 de abril del 2018, en las inmediaciones circundantes de Electrolux, ubicada en la zona suroriente de Ciudad Juárez, mencionó.Dijo que las prendas localizadas son coincidentes con la vestimenta que portaba la ausente al momento de su desaparición, el día 27 de junio del 2017, en la colonia Las Haciendas.La servidora pública destacó que los restos de Estefani Michelle aún no han sido entregados a la familia “debido a que están pendientes de realizar estudios en materia de antropología forense”.“Esta autoridad continúa en otra etapa de investigación, las diligencias correspondientes en que se dieron estos lamentables hechos”, agregó.Hasta el cierre de esta edición se dio a conocer que el médico forense no ha logrado establecer la causa de muerte de Estefani, así como el tiempo de muerte, lo que dificultará acusar de feminicidio al responsable, de ser localizado.• Estefani Michelle Rodríguez desapareció el martes 27 de junio de 2017, cuando se dirigía a la Secundaria Técnica número 97, localizada en Praderas del Sur• Cuando no regresó a casa y tras la primera alerta de su familia, la empresa Lear Monarca imprimió 12 mil pesquisas en solidaridad con su trabajadora Verónica Herrera, madre de la menor• El 7 de julio de 2017, se graduó la generación 2014-2017 donde estudiaba Estefani• En esa fecha, su mamá lamentó que no hubierallegado graduación• “Mi vida está en mil pedazos sin ti mi niña, tu cuarto está solo mi niña, tu hermanita quiere jugar contigo como lo hacías”, escribió su madre en las redes sociales• Como parte de las investigaciones, vecinos y familiares mencionaron que la menor tenía amistad con un hombre de 37 años, que radicaba en el fraccionamiento Las Haciendas• Los restos fueron encontrados por la Fiscalía el pasado 4 de abril durante un rastreo en el suroriente de la ciudad

