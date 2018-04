Pide Mesa de Seguridad ir tras 'placas rojas'

La Mesa de Seguridad y de Justicia aseguró que la Policía Federal sacará de la circulación autos de modelo reciente e incluso de lujo que circulen en la ciudad con “placas rojas”, para abatir la alta cifra de delitos que se cometen en vehículos “chuecos”.Astrid González, coordinadora de la Mesa, dijo que se hizo llegar a autoridades de los tres niveles de gobierno un exhorto para que actúen contra los propietarios de carros que circulan con este tipo de engomado y que se saltan la regulación de manera “descarada”.“Hay una gran cantidad de delitos que se cometen en carros sin placas, y hay incluso muchos carros de modelos recientes que traen de esas placas rojas, lo que representa una total falta de civilidad. Si tienen la posibilidad de comprarse un carro de ese precio, es un verdadero abuso que no tengan para importarlo”, señaló.De acuerdo con vendedores de autos usados, han vendido más de 20 mil placas apócrifas durante el año. La Mesa asegura que en las calles circulan unidades muy nuevas e incluso de marcas caras con esa identificación ilegal.La representante de la Mesa de Seguridad indicó que de parte del Municipio se hizo llegar la respuesta de que no se actuaría con un operativo específico porque “hay que tener sensibilidad, además porque el Gobierno federal no hace su parte”.Aseguró que, según la expresión de la PF, no se realizarán operativos específicos, pero si los detienen por alguna razón, confiscarán aquellos automóviles 2007-2018 que porten esas identificaciones apócrifas.Aunque se solicitó una confirmación de la Mesa de Seguridad y de Justicia, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.Apenas hace dos días, el Congreso del Estado aprobó un acuerdo dirigido a la Federación y al Ejecutivo estatal, para pedirles emprender un proceso único de regularización de vehículos en todo el territorio chihuahuense.“La necesidad de una regulación de importación definitiva de vehículos usados es impostergable, dado que ya se encuentran numerosos vehículos en circulación generando una condición de inseguridad jurídica a los propietarios de dichos vehículos”, dijo Alejandro Gloria, diputado del Partido Verde.De acuerdo con la organización, hay una alta cantidad de delitos que se cometen en autos con placas o hasta con placas rojas.Ayer presentó la estadística mensual de marzo, mes en el que se cometieron 52 homicidios dolosos y volvió a dispararse el robo de vehículos: con violencia 21 casos y sin violencia 245, sobre los 222 que se registraron durante febrero.González dijo que la ciudadanía debe ver la opción de adquirir un auto nuevo, que incluso puede salir más barato que en Estados Unidos, aunque también se posicionó por pedir al Gobierno federal regularizar todo el parque vehicular de autos 2007 y anteriores que circulan en la frontera.

