Entre acordonamiento y fusiles salen de la escuela

Un hombre fue asesinado a bordo de una camioneta de reciente modelo mientras esperaba el cambio de luces en el semáforo de las avenidas prolongación Vicente Guerrero y Antonio Jaime Bermúdez, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).El asesinato número 34 del mes provocó que los directivos del Instituto Visión México suspendieran actividades y llamaran a los padres para que recogieran a los estudiantes, lo que causó nerviosismo entre la comunidad escolar afectada por la violencia desbordada que se registra en la ciudad.El personal docente del centro de educación cristiana se vio obligado a sacar a los niños casi de uno por uno para rodear el acordonamiento de la escena del crimen.Mientras esperaban la llegada de los padres, un grupo de niños fue sentado en la banqueta a varios metros del sitio donde permanecía el cadáver de un hombre desconocido y ultimado a tiros que le dieron a muy corta distancia.Los pequeños, cargando sus mochilas, hacían oración y sus mentores insistían en entretenerlos para evitar un impacto negativo ante el asesinato ocurrido a escasos metros del acceso principal del plantel.Los maestros aseguraron que los menores no corrieron riesgo, ya que el acceso al plantel educativo está restringido.En el lugar de los hechos policías dieron a conocer que el cadáver de un hombre, de momento no identificado, quedó en el interior de una camioneta tipo Pick Up Ford F150 de color blanco y matrículas nacionales.Las primeras versiones indican que el ataque fue perpetrado cuando el guiador esperaba el cambio de luces en el semáforo en la prolongación Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez.Al parecer un hombre armado se le acercó caminando y le disparó en varias ocasiones.El chofer, aún con vida, alcanzó a avanzar unos 60 metros y finalmente murió sobre el volante de la camioneta.Posteriormente acudieron los elementos de la Dirección de Servicios Periciales, así como los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público.Agentes municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda en panteón cercano y vialidades aledañas para buscar al responsable.Según los testigos el agresor abordó un carro Hyundai color verde que lo esperaba cerca de una televisora local que se encuentra a pocos metros, hasta donde corrió tras ejecutar a su objetivo. Al parecer la representación social aseguró varios videos, que permiten ubicar a los implicados en el crimen número 34 registrado en Juárez. Datos de la FGE indican que en abril ocho mujeres han sido asesinadas. (Staff / El Diario)

