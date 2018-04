Habla Anaya de restablecer el respeto por Mexico

Desde Ciudad Juárez, el candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, aseguró que México va a volver a tener una relación de respeto mutuo con Estados Unidos.El aspirante de la Coalición Por México al Frente llegó ayer a esta ciudad, para tener un primer encuentro con simpatizantes de la alianza con los partidos de izquierda en un evento que se realizó en el centro de convenciones Cibeles.El candidato aseguró desde esta frontera que el país no se va a volver a poner “de tapete” frente al gobierno estadounidense.“La relación con Estados Unidos va a cambiar, será una relación de respeto pero de respeto mutuo. México necesita mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita a México”, afirmó el político.También hablo sobre el presidente estadounidense y del muro.“Cuando yo sea presidente, yo sí le voy a decir a Donald Trump, y se lo voy a decir de frente y con claridad, que México no va pagar un solo centavo de ese muro que el señor amenaza con construir”, aseveró.“Y que nunca más México se va a volver a poner de tapete frente al gobierno de Estados Unidos Como penosamente ocurrió con este gobierno federal del PRI”, dijo.En su primer acto de campaña en Juárez, el abanderado panista dijo que esta ciudad va a tener el lugar que le corresponde. A Juárez no se le retribuye como aporta, afirmó.Llegó a las 7 de la tarde acompañado por líderes en el estado de los partidos de la coalición que lo llevó a la candidatura: Alan Falomir, de Movimiento Ciudadano; Pável Aguilar, del PRD; y Fernando Álvarez Monge, del PAN.No trajo en su primer evento propuestas específicas para Juárez, pero Anaya ofreció su reconocimiento y respaldo al gobierno de Javier Corral por el trabajo que “está haciendo dijo contra la corrupción”.El panista también se lanzó desde aquí contra el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por sus propuestas como la amnistía para delincuentes, además de criticar la violencia que se vie en varios estados del país.“Un año con tanta violencia como terminó 2017, y 2018 empezó todavía peor. Fue el primer bimestre de este año con más violencia en los últimos 20 años. Y los gobiernos del PRI queriendo culpar a nuestros gobiernos, pero el problema, y hay que decírselos, está generalizado en toda la República mexicana.“Cuando un problema de violencia está generalizado en todo el territorio nacional, es culpa del gobierno federal. Desde Juárez, Chihuahua, les exigimos que asuman su responsabilidad”, sentenció.En el evento estuvieron militantes de los tres partidos que integran la coalición, así como empresarios, y representantes de organizaciones civiles. También se observó a empleados del Gobierno del Estado, algunos de ellos con gafetes de “staff”.Anaya tiene programada para hoy una rueda de prensa en el Hotel Fiesta Inn a las 7 de la mañana y a las 8, un desayuno privado que, trascendió, tendrá con el gobernador.A las 9: 15 horas del mismo día tiene programada una reunión con emprendedores en el Technology Hub y a las 11:30 una visita a una familia, para luego trasladarse al aeropuerto. (Javier Olmos / El Diario)

