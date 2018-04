Ofrece bajar el IVA

Bajar el IVA a la mitad e igualar los precios de las gasolinas con las fronteras de Estados Unidos, fueron las dos propuestas con las que llegó el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dos planteamientos que ya habían sido lanzados por los aspirantes a legisladores federales en el arranque de las campañas hace casi tres semanas.En dos eventos públicos que tuvo el abanderado del PAN, MC y PRD, durante dos días de agenda por Juárez, no logró llenar a su totalidad el recinto en el primer acto proselitista realizado el miércoles en el Centro de Convenciones Cibeles y menos de la mitad de los jóvenes emprendedores que lo esperaban la mañana del jueves en el Technology Hub no lo recibieron con aplausos, después de que llegó una hora tarde al evento.Desde aquí, Anaya lanzó cuatro propuestas en materia de educación para el país: adecuar el modelo de estímulos a los docentes, usar herramientas estadísticas avanzadas para monitorear el aprendizaje de los alumnos y el impacto de inversión en docentes y escuelas, así como reformar los programas de estudio de las escuelas normales, e implementar un enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al nuevo modelo educativo.El candidato del PAN y las dos izquierdas, reiteró el sí a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, aunque prometió revisar los contratos y las asignaciones, con transparencia, dijo. “Nuestra posición es muy clara, vamos adelante con el aeropuerto, pero, eso sí, por supuesto que vamos a revisar los contratos, las asignaciones para garantizar que hayan ocurrido en el marco de la ley”.Y rechazó hablar sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de renunciar y quitar la pensión a los expresidentes hasta que tenga la información precisa.En la conferencia de prensa matutina que ofreció a medios locales y nacionales en un hotel de la ciudad, el panista sostuvo: vamos a ganar de manera contundente, y afirmó que así lo dicen sus propias encuestas, de las que no abundó nada.El panista Ricardo Anaya se reunió más tarde, a las 10:15 de la mañana, con emprendedores en el Techub, con los que llegó una hora tarde. Una vez que lo hizo, la mayoría de los asistentes se negaron a aplaudirle, al menos hasta que se abrió el diálogo con algunos líderes del lugar que expusieron la experiencia de pertenecer a las instalaciones.“Más espacios como este”, fue la única petición que le hicieron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.