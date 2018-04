Maestros que permanecen en el plantón afuera de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón denunciaron ser víctimas de acoso por parte de elementos policiacos, e indicaron que están listos para una confrontación.Alrededor de las 2 de la tarde de ayer, personas que se identificaron como policías estatales llegaron al estacionamiento del complejo portando armas largas, lo que generó miedo entre los manifestantes.Eran tres, uno de ellos vestido de civil y los otros con chalecos antibalas.En cuanto los docentes se dieron cuenta de ello los increparon cuestionándolos sobre su presencia, y éstos dijeron que sólo llegaron a buscar a una persona.“Vengo a buscar una persona nada más, estoy tratando de comunicarlo, no vengo con ustedes ni al edificio, ya nos vamos a retirar”, dijo uno de los hombres, quien se identificó como elemento de la Policía Estatal y se negó a dar su nombre, argumentando que sólo estaban buscando a un conocido que era guardia de seguridad.Inmediatamente los profesores hicieron cerco y los rodearon, lanzando consignas de unidad. El incidente duró apenas unos minutos.Una de las maestras manifestantes, quien pidió la reserva de su identidad, dijo que esto ha pasado en al menos dos ocasiones anteriores.“Van tres veces que quieren entrar, nos estamos preparando los maestros (…) hemos estado tranquilos, sin decirles nada, lo único que gritamos es ‘Unidad’ y ‘Sección 42’, es todo, pero ya han estado tratando tres veces de entrar”, afirmó.Momentos después fueron observados elementos ministeriales en la zona, pero ya no hubo más confrontaciones.Desde el martes que iniciaron las acciones de protesta, en ese lugar se ha mantenido la presencia de la Policía Municipal, sin que los agentes allanen los espacios ocupados por los manifestantes y sin altercados.Según han comentado algunos maestros –quienes pidieron no ser identificados debido a que no tienen permitido por parte del sindicato dar declaraciones– existe un miedo latente a que se genere contra ellos alguna acción por parte de policías antimotines.Entre lo que dijeron que les han dicho sus líderes, es que en caso de que se desarrollara una situación como esta lo que tienen que hacer es privilegiar su integridad y grabarlo todo para que quede evidencia de lo que acontece.No obstante, pese al temor, indican que ninguno tiene intenciones de desistir.Momentos después del altercado este medio intentó contactar con los líderes sindicales de la región, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron.

