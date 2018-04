"No son 179, son muchos más. Y lucharíamos igual así fuera sólo uno”, dijo el profesor Manuel Aguilar, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 42, ante los miles de presentes ayer al mediodía. Sus palabras hicieron eco en aplausos.Habían pasado ya 54 horas de la toma de las instalaciones de Gobierno del Estado y del paro de labores que se ha realizado en varios municipios de Chihuahua y que tan sólo en esta ciudad ha mantenido a 90 mil estudiantes sin clases.Los 3 mil maestros que se encuentran agremiados en la localidad se han mantenido afuera de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, bloqueando los accesos de entrada.Mientras que la avenida Lincoln seguía cerrada en su sentido de sur a norte, desde su cruce con la avenida Hermanos Escobar hasta la calle Río Nilo.Todavía ayer algunos usuarios despistados llegaron en busca de hacer algún trámite, encontrándose con la sorpresa de que el plantón continuaba.“Me mandaron acá de Presidencia para sacar un acta de nacimiento, ahora no sé a dónde ir”, dijo Mónica, al llegar al recinto cerca de las 9 de la mañana.Con ella se encontraban otras dos usuarias, en una situación similar, sin saber a dónde acudir.“Si para la comunidad es molesto que estén cerradas las oficinas, para nosotros tampoco ha sido cómodo dormir aquí, estar sentados aquí. Pero estamos luchando”, replicó el profesor Aguilar en el posicionamiento de mediodía.Apenas unos momentos antes, un grupo de estudiantes del Jardín de Niños Estefanía Castañeda había acudido con cartulinas en donde se leían consignas de protesta.“Queremos a los profesores, queremos que les paguen”, dijo una pequeña por el altoparlante.Belém Guerra, madre de familia de una de sus compañeras, indicó que los maestros nunca se quejaron con ellas sobre esta situación.“Los profesores nunca han faltado con nuestros hijos, ahora nos enteramos de todo por los medios de comunicación. Queremos que les paguen, nadie trabaja gratis”, dijo.Las oficinas han sido, desde el martes pasado, un campamento permanente en donde los docentes han mantenido el reclamo de la respuesta a sus exigencias y, del cual, hasta el cierre de esta edición, no se veía un final.Ayer, mientras algunos profesores buscaban a sus alrededores satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación y uso de sanitarios, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, declaraba en su gira de trabajo por esta ciudad que ordenaba el pago inmediato a noveles e interinos.Al respecto, Rubén López Pasos, vocero e integrante del Sindicato en la región, dijo que celebraban esto como un avance, pero que esa no era la única de sus exigencias.“Celebramos que la voluntad manifiesta del gobernador se haya dado a conocer, tenemos avances como lo que manifestó ahorita del pago inmediato a noveles e interinos, pero no es sólo eso, sino también el respeto y reconocimiento a todas las prestaciones, hay una infinidad de cuestiones pendientes”, indicó.Los profesores continuarán en el sitio, afirmaron, hasta que también se asegure el pago de las prestaciones Tiempo Completo Mixto, 3/4 de Tiempo, Horas Extracurriculares IRP, escalafón de PAAE y Clave L.

