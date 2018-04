Controlan brote de 'paperas'

El brote de paperas que ha mantenido en alerta a las autoridades educativas se ha detenido, y hasta el momento no se han presentado nuevos casos; informó Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que hasta el momento sólo se tienen registrados dos casos en el Tecnológico de Monterrey, 12 en el Centro Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio 128 (Cbtis), y seis en el Tec Milenio.La parotiditis, que es conocida popularmente como paperas, es una infección viral que afecta principalmente a las glándulas parótidas, uno de los tres pares de las glándulas salivales, situadas debajo y delante de los oídos.Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, inflamación de las glándulas salivales que producen hinchazón en la zona por debajo de los oídos, malestar general y dolor muscular.En días pasados, la Secretaría de Salud exhortó a la población a que si presenta síntomas acuda a su centro de salud a ser valorado por un médico.Ayer, la funcionaria reiteró el llamado, y dijo que aquellos niños que son detectados no deben ir a la escuela.“Los niños no deben de presentarse a clases, y si se tienen síntomas es necesario acudir inmediatamente al médico. Hasta el momento no hay reportes en educación básica”, dijo.Esta es una infección viral contagiosa, causada por el paramyxovirus el cual se propaga a través del contacto con la saliva infectada; cuando una persona infectada estornuda o tose, expulsa gotas de saliva en el aire y el virus se contagia al entrar en contacto con estas gotas infectadas, se explicó.De acuerdo con el área de Epidemiología, hasta el momento, durante 2018 se han registrado 145 casos en todo el estado de parotiditis, de los cuales, 71 corresponden a ciudad Juárez.El martes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio a conocer el cierre de sus clínicas odontológicas con el fin de evitar la propagación del virus.“Esto fue adicional para evitar que el virus se extienda, no porque ahí se haya generado el brote, se sabe que el brote al parecer vino del estado de Sonora, y hasta el momento ya no hay reporte de nuevos casos”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.