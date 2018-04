Martha despertó a las 05:50 horas como lo hace de lunes a viernes. Vistió su pantalonera gris con franjas verdes y la camiseta tipo polo blanca que forma parte del uniforme del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech) plantel 07, luego salió a la calle La Cañada donde esperó el camión escolar.La unidad marca Internacional con el número económico 0023, llegó a las 06:55 horas y la estudiante de sexto semestre con especialidad en Seguridad abordó el autobús que hizo una segunda parada en la avenida Puerto de Palos.A las 07:30 horas, cuando apenas cruzaba el kilómetro 20 de la carretera Juárez-Porvenir, el vehículo escolar fue impactado en la parte trasera por un auto marca Ford Taurus modelo 2000 que era guiado a exceso de velocidad, establece el reporte de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Antes de tomar la curva, los 50 alumnos que viajaban a bordo del autobús alcanzaron a observar la señalética que indicaba 60 kilómetros como velocidad máxima, la que no respetó el chofer del Taurus. Después sintieron un tirón.El hombre de 36 años circulaba de poniente a oriente sobre la Juárez–Porvenir y pretendió rebasar la unidad e invadió carril en sentido contrario; trató de incorporarse a su carril pero derrapó por el exceso de velocidad, por lo que fue impactado por una camioneta Chevrolet S10 1998 que circulaba en un sentido de oriente a poniente, y debido al impacto, se proyectó contra el camión.Martha viajaba justo en medio del autobús, que según Tránsito Municipal, carece de matrículas y tiene una antigüedad de 20 años, el límite para circular en la ciudad.“Nos sentimos sacados de onda, lo que sabemos es lo poco que vimos cuando pasamos por ahí. Yo vi cómo salió volando un señor, como que rebotó y se fue de lado, quedó boca abajo, yo iba en medio del camión no alcancé a ver muy bien, porque todo fue muy rápido, pero sí nos chocaron a nosotros”, dijo la estudiante.“Veníamos como 50 estudiantes. Algunos iban parados. Nosotros no traíamos cinturón de seguridad. Luego del choque hubo como dos chavas que se lastimaron el cuello y una estudiante embarazada que sufrió esguince, en total eran como seis o siete alumnos a los que se llevaran a la clínica de San Isidro”, agregó.El personal docente no permitió que los alumnos bajaran del autobús para evitar exponerlos a la escena donde estaban los cuerpos de sus compañeros sobre el pavimento.“No nos dejaron bajar del camión por precaución y nos trajeron a la escuela, aquí nos iban revisando conforme íbamos bajando, los que se sentían mal se los llevaron a la clínica de San Isidro”, narraron.Los estudiantes que no viajan en el camión escolar al plantel, caminan o son trasladados por sus seres queridos, como ocurrió ayer en el caso de Juan Carlos, Diego y Saúl, los alumnos afectados en el accidente vial.Sobre la carretera Juárez-Porvenir, donde quedaron los cordones de plástico rojos y amarillos, se observa una cruz de madera color blanca, como testigo de otra muerte vial.A pocos metros de distancia del sitio donde ocurrió el choque, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advierte en un anuncio espectacular la importancia de conducir cuidadosamente.“Estimado conductor, tu familia te espera, maneja con cuidado”, cita textualmente el anuncio.

