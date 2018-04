Tras incendios les queda la esperanza

Con los ojos llorosos y la voz quebrantada, Antonio Chavira de 50 años, hace recuento de lo que se llevó el incendio que arrasó con su casa el martes. Su patrimonio de 25 años desapareció en cuestión de minutos entre las llamas.“Yo estaba dormido, mi señora se fue a la tienda y cuando volvió ya estaba ardiendo el cuarto de madera, vino y me levantó, saqué dos perritos, tenía seis y se me quemaron cuatro”, dijo.El afectado relató que al ver que no podía rescatar nada sólo llevó a su esposa hacia fuera y pensó en correr para avisar a los vecinos que salvaran lo que fuera posible antes de que las llamas alcanzaran su hogar también.Chavira pidió el apoyo de autoridades municipales, pues únicamente pudieron quedarse con lo que traían puesto y aunque vecinos se han solidarizado para brindarle un techo y vestimenta para él y su esposa, la pérdida de sus pertenencias señaló que asciende a los 150 mil pesos.La familia Chavira y la de Bertha López enfrentan un futuro incierto al ver todo lo que tenían reducido a cenizas, pero no pierden la esperanza y confían en que con ayuda podrán empezar de nuevo.Por ahora –reiteró Chavira– esperarán la ayuda del Municipio principalmente para sacar el escombro y poder reconstruir todo lo que perdieron incluso documentos que incluyen las escrituras de su casa, actas de nacimiento, identificaciones y certificados escolares.El siniestro también causó pérdidas totales en la vivienda de Bertha López, de 58 años, quien vive con su esposo, cuatro hijos y ocho nietos de entre 3 y 15 años de edad.López narró que ella no se encontraba en su hogar durante el incendio pero que al ver de lejos el humo pensó que era su casa y al acercarse ella y su hijo intentaron sacar algunas cosas pero el fuego creció muy rápido. Les fue imposible entrar, a pesar de que mojaron el techo de la vivienda para evitar que las llamas consumieran todo.“Humildemente pero yo lo tenía todo, la sala, mis camas… siempre, pobremente, he tratado de tenerles a mis hijos lo que se pueda y pues todo se me quemó”, expresó.Chavira puso a disposición el domicilio ubicado en la calle Martín López cruce con Dorados del fraccionamiento División del Norte 3001 para recibir ayuda.De igual manera la señora López recibirá apoyo en el domicilio de las calles Genaro Vázquez cruce con Martín López 2965 del fraccionamiento mencionado. (Abril Salgado / El Diario)

