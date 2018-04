Caries, el 'coco' de menores

Después de más de dos décadas de vigentes los programas preventivos, la caries es todavía el mayor problema bucal en los niños y niñas en edad escolar, señalan autoridades de Salud.María Elena Ponce Vargas, coordinadora de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria II, estimó que en una típica escuela primaria, cerca del 75 por ciento de los estudiantes sufren esta enfermedad.La odontóloga sostiene que los programas públicos de prevención han logrado disminuir la incidencia de caries, pero asegura que el número de menores crece con el tiempo y no todos ellos tienen acceso a la atención, por lo que aquélla continúa presente de forma importante.“Nosotros creemos que sí estamos impactando, pero es un problema no de Juárez, sino nacional”, comentó. “Es un problema enorme de salud pública porque no tenemos la cultura de ir al odontólogo”.Estas declaraciones surgen en el contexto de la Primera Semana Nacional de Salud, un esfuerzo público, por concluir este viernes, que se enfoca en el refuerzo de las acciones tendientes a mejorar la salud bucal y la conciencia que las personas tienen sobre estos padecimientos.Ponce Vargas, coordinadora de Salud Bucal, dio a conocer que hasta ayer el programa de la Jurisdicción Sanitaria II no contaba todavía con estadísticas sobre la jornada.Dijo que el reciente paro de labores que tuvo repercusiones en miles de alumnos que no asistieron a clases no afectó el desarrollo de la iniciativa, ya que desde hace un mes las brigadas trabajaron en la mayoría de estos planteles.De acuerdo con la odontóloga, 4 mil 266 niños y niñas que estudian en 11 planteles educativos fueron atendidos como parte de la semana nacional.“Un mes antes ya estamos preparados con el trabajo para el día del arranque; ya nada más se atiende a las clínicas, a la gente que requiere la atención en nuestras clínicas”, informó Ponce Vargas.Agregó que por lo general un obstáculo al que se enfrentan quienes organizan estas campañas es que algunos jefes de familia rechazan la posibilidad de que Salud atienda a sus hijos.“A pesar de todo, hay padres que aún presentan renuencia en atender a sus niños. La gran mayoría ha aceptado con gusto la ayuda de la Secretaría para la atención gratuita de sus hijos. Les entregamos dos veces al año cepillos dentales y les enseñamos la técnica de cepillado”, indicó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.