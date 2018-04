La partida de cuadros del priismo a otros partidos no afectará al tricolor, consideró Alejandro Cano, coordinador de campaña de José Antonio Meade en Chihuahua.Cuestionado sobre el impacto que puede tener en el voto duro del PRI, Cano dijo que en todas las elecciones existen tránsfugas, por lo que la partida de figuras no causará daño al priismo.“Siempre ha sido eso, hay gente que se renueva, gente que se va, que decide cambiarse, eso no es una novedad. En todas las campañas pasa lo mismo, no magnifiquemos eso en esta”, indicó.En enero pasado el exalcalde priista Javier González Mocken renunció a su militancia de 30 años en el tricolor y consiguió la nominación a la presidencia municipal por Morena, mientras que Antonio Andreu, exdirigente local interino del PRI, fue postulado por el PVEM.Durante la presentación de René Franco Ruiz como coordinador de la campaña de Meade en la frontera, Cano aseguró que la salida de cuadros priistas a otros partidos se suple con el arribo de nuevos militantes.Sobre la visita de Meade a la frontera, Cano afirmó que será alrededor de la primera quincena de mayo cuando llegue como parte de su gira de campaña y que será en un evento a desarrollarse en un lugar público.“Tengo entendido que viene el candidato (Ricardo) Anaya… nosotros no vamos a tener un evento cerrado, vamos a tener un evento abierto”, afirmó.Franco Ruiz rechazó que el perfil del exgobernador César Duarte sea un factor que pese al PRI. “Las personas se fijan en los candidatos, en esta ocasión Duarte no va en la boleta, quien va en la boleta es José Antonio Meade”, aseguró.

