Por segundo día consecutivo, 3 mil maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) Sección 42 permanecieron en el exterior de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, en reclamo de sueldos y prestaciones que les deben.Los profesores que pernoctaron en el lugar relataron ayer que fue una madrugada fría y que en algún momento de la noche un grupo de madres de familia se acercó a alimentarlos.Esto mientras que, bajo los rayos del sol y sin apartarse de las instalaciones gubernamentales, jugaban lotería o leían para matar el tiempo.Fue así como estuvieron todo el día, esperando novedades por parte de los líderes a nivel estado.“Ellos están actuando con alevosía y ventaja, porque primero nos mandan a las aulas y ya después nos dicen que no somos idóneos para el trabajo, siendo que ellos son los que nos reciben los documentos y nos dan la carta de presentación”, dijo Rocío Cardoza, a quien desde octubre del año pasado no se le ha pagado su salario por su interinato en la Secundaria Estatal 3004.Los problemas con su salario comenzaron antes, cuando cubrió un interinato de febrero a julio de 2016.“Cumplí con los requisitos que me pedían y lo que me han dicho es que el caso ya se perdió. Ahora me tienen en la misma circunstancia con otro interinato, estoy desde el 20 de octubre del año pasado y hasta la fecha no hay pago”, dijo.La situación ha hecho que tenga que pedir préstamos y vivir al día, como la mayoría de sus compañeros que se encuentran en la misma situación.“Hemos sacado de quién sabe dónde para copias para nuestros alumnos, para ir al trabajo todos los días, cumplir con nuestras organizaciones. Exigimos una respuesta del gobernador, porque él dijo que nos apoyaría cuando estaba en campaña”, indicó.Otro caso es el de Viridiana Melchor, maestra de la Primaria Servando Esquivel, a quien el Estado le debe 150 mil pesos por sus servicios como maestra de secundaria.Dijo que en ese plantel se encuentra su plaza base, pero en la búsqueda de obtener mejores recursos aplicó para dar clases a nivel secundaria.Después de casi cuatro años de estar ahí y de hacer el examen que le exigió el Servicio Profesional Docente, le indicaron que no era idónea y la regresaron a su plaza como maestra de primaria.El problema, continuó, es que la regresaron a su puesto inicial, pero debiéndole todo un año y medio del ingreso extra que obtenía al estar en esa secundaria.“El sueldo de secundaria es como un tercio más del dinero que te dan por primaria. Entonces, por el último año y medio estuvieron pagándome mi sueldo de mi base de primaria, pero no el extra por estar en secundaria”, relató.Para poder aspirar a esta plaza y a la de secundaria, ella estudió una licenciatura para cada uno de esos niveles, así como una maestría.“Uno estudia más para poder tener más recursos, al banco no le puedo decir ‘espérenme, estamos esperando unas firmas’. Tengo una hija y una madre que dependen de mí”, contó.Ayer a media jornada, el SNTE 42 reportó avances en cuanto al pago correcto de algunas de las prestaciones que se les adeudan, sin embargo, siguen sin establecer fecha para liquidarlo todo.Lo anterior a través de un comunicado, en donde conminan a los manifestantes a seguir unidos y estar al tanto de la información que se genere.“Se ha avanzado en algunos puntos, no con la celeridad esperada o requerida, (...) se abordó el pago correcto del escalafón horizontal PAAE por inconsistencias en su pago, la exigencia es clara, pago inmediato y correcto”, dicta el documento.Hasta ayer, el paro de labores y la toma de las instalaciones del Estado no cedieron, ni tenían contemplado hacerlo en las siguientes horas.