Un conductor que manejaba en segundo grado de ebriedad, arriba de los límites de velocidad permitidos y quien presuntamente provocó un accidente vial en la colonia López Mateos, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado del delito de daños.Al guiador Iván Zamarrón Alvarado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El accidente sucedió el lunes pasado a las 02:00 horas, cuando Zamarrón conducía un vehículo Chevrolet Van, modelo 2006 y con placas S99217 del Estado de Chihuahua sobre la calle Francisco Pimentel; antes de llegar al cruce con Ajusco perdió el control del volante y se impactó contra un automotor estacionado.El golpes fue contra una pick up Ford F-150 modelo 1989, con matrículas ZUF-9854, propiedad de Francisco Chávez Campos, quien al ser entrevistado por un agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) señaló que él estaba dormido cuando escuchó un ruido fuerte y al asomarse a través de la ventana vio que su camioneta no estaba donde él la había dejado estacionada.Chávez salió y observó que su camioneta se localizaba como a 12 metros al sur del lugar donde la había aparcado; a un lado estaba una Van y un hombre acostado en el piso. Por lo que llamaron al número de emergencia 911.Los agentes de Tránsito determinaron que el responsable de la colisión fue el guiador de la Chevrolet Van, por omitir un deber de cuidado al conducir en segundo grado de intoxicación etílica y a exceso de velocidad.Además ante el Ministerio Público (MP), se presentó un socio de la empresa Romsa Distribuidores, para la cual labora Iván Zamarrón, a fin de presentar una denuncia por los daños que presentó la Van.El quejoso señaló ante la representación social que les pareció que Zamarrón no se presentara a trabajar y se comunicaron con la familia, quien les informó que él había tenido un accidente vial a bordo del automotor propiedad de la compañía.El denunciante también presentó la factura de la Chevrolet Van e indicó que contaba con póliza pero debido al estado de ebriedad del empleado esta no se haría cargo.Un perito adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, Alfredo Cavazos Meléndez, determinó que ambos vehículos presentaron daños totales e indicó que la Ford F-150 está valuada en 115 mil pesos.Ayer el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría declaró legal la detención de Zamarrón; permitió que una agente del MP le formulara cargos legales por el delito de daños imprudenciales; le fijó la medida cautelar de prisión preventiva y programó la audiencia de vinculación o no a proceso para mañana viernes.

