Mandan a violador a hospital mental

Un inimputable encontrado culpable de violar a una mujer de 60 años, quien tenía una prótesis en la cadera y otra en una rodilla y se desplazaba con ayuda de un andador además de sufrir múltiples padecimientos, ayer fue enviado al Hospital Civil Libertad, por un plazo de 12 años.La medida de seguridad fue impuesta a José Enrique Zamora Tagle, por la titular de un Tribunal de Enjuiciamiento unitario Myrna Luz Rocha Pineda en el juicio oral número 327/17.La juzgadora consideró que Zamora si bien es inimputable porque padece de sus facultades mentales es una persona peligrosa debido a que atacó a una persona con discapacidad, de edad avanzada, adentro del domicilio de ella cuando estaba dormida y completamente vulnerable.En la acusación formulada por una agente del MP en contra de Zamora se establece que entre las 19:30 y las 21:00 horas, del 20 de junio del 2014, Zamora se introdujo a la casa de la víctima –de identidad reservada–en Infonavit Casas Grandes y aprovechándose de la edad y de la incapacidad de la mujer porque padecía de artritis avanzada y utilizaba varias prótesis, la sometió sexualmente.Esa misma noche la víctima llamó al número de emergencia y agentes de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y sólo les dijo que un hombre se había metido a su casa y le causó un daño.Pidió que la llevaran a interponer la denuncia, y con una ayuda de una mujer oficial la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía pero como no tenían sistema no le tomaron la querella.La mujer fue llevada a una clínica del IMSS porque su estado de salud empeoró. Ahí permaneció internada dos días y a un médico le reveló lo ocurrido, pero le hizo prometer que no diría nada porque ella tenía miedo y vergüenza.Ayer la agente del Ministerio Público (MP) María del Socorro Chávez, le pidió a la jueza que ordenara el internamiento de Zamora Tagle en un centro de salud mental durante los próximos 12 años al considerar que él representa un riesgo y que su estado de mental no esta tan deteriorado pues se encuentra ubicado en tiempo y lugar.Al parecer Zamora Tagle sufre las secuelas de un impacto de bala recibido en la cabeza. (Blanca Carmona) [email protected] ón.diario.com.mx

