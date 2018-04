Abren Centros Comunitarios para alumnos sin clases

Para apoyar a las familias de Ciudad Juárez que no cuentan con un lugar para dejar a sus hijos por el paro de labores que realizan los docentes estatales, la Subsecretaría de Desarrollo Social puso a disposición 12 Centros de Servicios Comunitarios Integrados.Adicionalmente se está organizando incluir también con el mismo fin las instalaciones del Parque Central Poniente de esa misma dependencia así como el museo de la Rodadora.Personal de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana en la frontera detalló que cuentan con la capacidad de recibir entre 20 y 25 menores en cada centro, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.Ayer se difundieron las direcciones y horarios de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados en Ciudad Juárez.El paro de maestros inició el martes, tomaron las oficinas de la Unidad Administrativa “José María Morelos”, donde impidieron el funcionamiento de 30 dependencias.En Ciudad Juárez afectó a unos 90 mil alumnos, de cerca de 200 escuelas, dada la participación de cerca de 3 mil maestros, según cifras del sindicato.En todo el estado –participaron docentes de aquí, de Chihuahua, Casas Grandes, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias y Parral– se quedaron sin clases cerca de 170 mil alumnos, y los manifestantes fueron más de 8 mil.En la ciudad de Chihuahua, los museos se convirtieron en guarderías provisionales para atender a los niños.Pablo Cuarón Galindo, titular de la Secretaría de Educación y Deporte, anunció a través de Facebook que los padres de familia podrán dejar a sus hijos de seis años en adelante en las instalaciones del Museo Semilla.Sin embargo, la Casa Juárez y Casa Redonda ayer se mantuvieron vacíos.“Sólo han venido como ocho niños, pero ya se fueron. Son tres guías los que les dan el paseo por el museo. No hay suficiente personal para atenderlos”, dijo Flor Yesenia Muñoz Trevizo, directora de Casa Juárez.En el museo Semilla, sólo 20 niños permanecieron desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde.Ana Sofía Soto, encargada de recibir al grupo de niños, dijo que es la primera vez que pasa algo así.Tras el plan de la Secretaría de Educación y Deporte, usuarios de Facebook criticaron la acción del Gobierno. Otros sospecharon que la logística de los museos no era suficiente para atender a “cientos de niños, por no decir miles”. (Con información de Miguel Chavarría / El Diario)1. ÁGUILAS DE ZARAGOZACalle Ejido Vergel entre Concordia y Tezozmoc, colonia Águilas de Zaragoza2. GRANJEROCalle Higo #6009 esquina con Centeno, colonia El Granjero3. MEZQUITALCalle Trébol #3775 y Acelga, colonia Mezquital4. CONCORDIACalle Séptima o Valle del Cetro entre calle B y C, colonia Torres del PRI5. FRAY GARCÍA DE SAN FRANCISCOCalle Custodia de la República y Refugio de la Libertad, colonia Fray García de San Francisco6. HACIENDASCalle Hacienda de Santa Rosalía y Hacienda de Basuchil, colonia Haciendas7. REVOLUCIÓN MEXICANACalle Luis Herrera Cano #2420 esquina con E. Hernández Campos, colonia Revolución Mexicana8. INDEPENDENCIA 2Calle Isaura Espinoza #7404 esquina con Ma. E. Álvarez, colonia Independencia 29. PARQUE CENTRALAvenida Tecnológico #4450, colonia Partido Iglesias10. Ampliación Plutarco Elías Calles (Aulita)C. Zacatepec y Atenango s/n, colonia Gustavo Díaz Ordaz11. INDEPENDENCIA 1Calle Pedro Baranda #7331 esquina con Mariano Vega, colonia Independencia 112. MORELOSAvenida De los Aztecas y calle Cantera, colonia Morelos(Todos en horario de 9:00 am a 5:00 pm)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.