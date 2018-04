Tras las recientes manifestaciones de madres de hijos que sufren cardiopatías congénitas, el Seguro Social valorará hoy a seis menores con esas enfermedades, aseguró Cristián Rodallegas Hinojosa, delegado de esa dependencia de salud en Chihuahua.El representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que estos pacientes infantiles son parte del padrón elaborado por las madres activistas.Dijo que una cardióloga pediatra del Instituto en Ciudad Juárez determinará qué prioridad tiene cada uno en función de su estado físico con el fin de ser enviados a recibir atención de alta especialidad.Rodallegas Hinojosa afirmó que ayer miércoles otros cuatro serían atendidos como seguimiento a la intervención a la que fueron sujetos en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde la atención de tercer nivel tiene su sede regional.Lorena del Palacio, coordinadora del movimiento “Corazones Unidos”, agradeció esta medida que calificó como favorable y atinada, pero dijo que no se trata de una solución de fondo como la que ellas piden.“Esto que están haciendo es lo que venían haciendo antes”, comentó. “Se están apurando por preguntarles a las mamás qué necesitan. De todas formas queremos el nombramiento de la doctora (de la plaza de cardiología pediátrica). No la queremos nada más mientras, pero sí agradecemos su atención”.El delegado del IMSS en Chihuahua indicó que el Seguro Social cuenta con una cardióloga pediatra en Ciudad Juárez que apoya a los pediatras de las áreas hospitalarias para revisar los casos y enviarlos a Torreón.Sin embargo, señaló que deben ser atendidos en una unidad de alta especialidad, que no existe en esta localidad sino en aquella ciudad de Coahuila.Si son urgentes, comentó, los casos son transferidos a la medicina privada a hospitales con los que la dependencia tiene convenios suscritos.Aseguró que desde hace 3 años la Delegación gestiona el permiso necesario para instalar una unidad de hemodinamia en Ciudad Juárez, pues el problema de fondo no es la falta de especialistas médicos, sino de equipamiento que se requiere para que a una plaza le sea autorizado el tercer nivel.“Según nuestros estudios, está justificada una unidad de hemodinamia para Juárez. Teniendo la infraestructura, puede partirse de que los niños sean atendidos en nuestro hospital como también en el caso de Chihuahua, que presenta la misma problemática”, dijo Rodallegas Hinojosa. (Fernando Aguilar)

