Pasarán maestros noche en Pueblito Mexicano

La huelga de los maestros de la sección 42 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) afuera de Pueblito Mexicano se mantiene esta noche y hasta que no se llegue a un acuerdo con las autoridades estatales, aseguraron.Afuera del complejo gubernamental mantienen presencia los docentes, que reclaman el pago de prestaciones y salarios atrasados a la Secretaría de Educación del Estado. Los manifestantes y sus familias tienen listas casas de campaña para pernoctar afuera del edificio mientras mantienen cerrada la circulación en el sentido sur a norte de la avenida Lincoln.Ericka Bolaños, coordinadora de la sección 42 del SNTE, dijo que a pesar de que se instalaron mesas de negociación, hasta esta hora, las 8:30 de la noche, no han llegado a acuerdos.Expuso que en la ciudad hay 130 casos de maestros e interinos que no han recibido pagos de tiempo completo, pagos mixtos, escalafones e interinatos.En medio del plantón, un maestro tomó el micrófono y habló: “hay un rumor muy fuerte de que vienen para acá las fierezas estatales, pero no nos vamos a mover, vamos a defender lo que es nuestro, compañeros.“En caso de que incumplan su compromiso de retirarnos la seguridad, vamos a tomarnos de los brazos y a permanecer sentados”, apuntó.En la huelga participan hasta 2 mil 900 maestros, quienes se están dividiendo en turnos el plantón, refirió.Advirtió que mantendrán cerrado el edificio mañana de manera pacífica y seguirán sin clases.“Al no llegar a un acuerdo, seguimos aquí y aquí nos mantendremos hasta que no hay acuerdo por escrito. Por eso pedimos paciencia y comprensión a la ciudadanía”, apuntó.Más tarde, cuerpos policiacos que vigilan a los manifestantes, de la Policía municipal y Tránsito, así como de fuerzas estatales, les aseguraron que no intervendrían.

