'Consignan' a Canela por morder a policía que la baleó

“Canela”, la perra de la raza pit bull que sobrevivió al ser lesionada de bala por un policía municipal, convalece en casa tras ser intervenida quirúrgicamente en una veterinaria local.Sin embargo, la mascota cuenta con una orden de captura como animal agresor tras ser denunciada por el agente Rufino Ordóñez Domínguez, quien expuso que la agresión fue extradomiciliaria, cuando el ataque ocurrió dentro de la vivienda ubicada en la calle Manuel Ayala, dio a conocer la propietaria de la mascota.El oficial, que fue denunciado ante el Ministerio Público por maltrato animal, expuso en la queja que interpuso en el Centro Antirrábico que el supuesto ataque de la mascota ocurrió el miércoles a las 23:20 horas, cuando el hecho fue registrado el jueves 12 de abril a las 23:20 horas, según la carpeta de investigación 37-2018-0013575.Inicialmente la familia se alarmó, ya que temen que el estado de salud de “Canela” se agrave si se la llevan al Centro Antirrábico, pues se encuentra convaleciente por los disparos recibidos.Sin embargo, el personal de los Servicios de Salud tiene la opción de presentar en un plazo de 24 horas, la responsiva de un médico veterinario de observar a la mascota durante 10 días y comunicar al centro los resultados de la supervisión cada tercer día o antes si aparece alguna manifestación sospechosa de rabia.La mascota, dijo la propietaria, cuenta con sus vacunas y no es agresiva, al asegurar que reaccionó a la irrupción del agente a la vivienda sin autorización.La quejosa dijo que aún cuentan con evidencias de que el agente le disparó a la mascota dentro de la vivienda y no en el exterior como lo manifestó en su queja contra ‘Canela’.Personal de la Fiscalía General del Estado dijo que el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación, sin embargo, aún no ha citado a declarar al oficial señalado por los propietarios de la mascota como la persona que disparó en dos ocasiones contra el animal.La presencia del oficial en la vivienda ubicada en la colonia Chaveña se debió a que la familia denunció al 911 la presencia de presuntos ladrones en el patio de la casa.El agente se introdujo sin permiso a la vivienda y la perra le ladró y según los quejosos, la pateó por lo que la pitbull alcanzó a lastimar al agente en una mano y éste le disparó en dos ocasiones, según la denuncia de hechos.La denunciante dijo que sostenía en sus brazos a la perra cuando el oficial le disparó, por lo que también llegó a temer por su vida. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

