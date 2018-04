Buscan en redes a sus parientes

Una mujer extranjera, al parecer de origen estadunidense, se encuentra en Ciudad Juárez en condición de calle, por lo que al ser observada en condiciones precarias varios ciudadanos difundieron su fotografía a través de la red social Facebook para tratar de localizar a sus familiares.El pasado 15 de abril la mujer a la que identificaron como Haley Rose Reynolds fue fotografiada en la central camionera.“Necesita volver a casa. Acabo de tomar fotos en la Central Camionera de Juárez con los pies destrozados, no habla español y en lo poco que me entendió me pidió que le tomara fotos que las hiciera dar la vuelta al mundo. Dijo que viene de Rusia y quería ir a Orlando, está asustada”, dice el texto que acompaña las fotos de la mujer.Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dijo que ha sido auxiliada en múltiples ocasiones a través del Departamento de Trabajo Social.“Ella vive en situación de calle, es reincidente, en múltiples ocasiones los agentes han acudido por ella y ha sido trasladada a diferentes albergues, sin embargo, provoca riñas o se escapa”, dijo el portavoz al señalar que la mujer no enfrenta problemas mentales.“Los dos reportes de apoyo asistencial que le ofreció la SSPM, por ser una persona en condición de calle fueron los días 14 y 16.Ayer trascendió que la mujer es ciudadana estadunidense e ingresa a su país sin problema alguno, pero por motivos desconocidos permanece en esta ciudad como una persona sin hogar.La SSPM informó que se ha notificado al Consulado General de Estados Unidos en Juárez, a fin de tratar de localizar a sus familiares en ese país. (Luz del Carmen Sosa)

