Alerta Coespris por venta de medicamentos en redes sociales

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos (Coespris) alertó por los riesgos a la salud que representa comprar presuntos medicamentos que proliferan en redes sociales.Darío Cárdenas Monárrez, coordinador de esa dependencia, señaló que el comercio que sostienen personas no identificadas, pone en riesgo la vida de quien consume esos productos ya que no hay garantía de que sean auténticos, que no estén caducos o afectados por la falta de refrigeración y tampoco hay prescripción médica.Señaló que la verificación corresponde al ámbito federal, pero en la esfera estatal se mantiene una alerta a la población para que no los adquiera en esas condiciones.“En redes sociales no podemos entrar, Coespris tiene que ver con establecimientos físicos, establecimientos que se pueden encontrar bajo una dirección, bajo un responsable. En redes sociales como muchas otras cosas es complicado saber quién está detrás de estas páginas o servicio que están tratando de ofertar”, apuntó.Al igual que en El Paso, en Ciudad Juárez se venden medicamentos con “entrega a domicilio” a través de redes sociales.Por ello, recomendó a la población recurrir al médico y a establecimientos formales para no arriesgar la salud.“Es importante decirle a la ciudadanía que no se arriesgue a comprar este tipo de medicamentos, no sabemos bajo qué temperaturas han estado, los ingredientes que puedan decir las cajas, si sean realmente con los que fueron elaborados, si son auténticos”, dijo.Cárdenas Monárrez explicó que lo mismo ocurre con los productos que se expenden en mercados populares.“Dependiendo el medicamento hay efectos secundarios en la persona, en el usuario”, reiteró.