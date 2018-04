Hallan apoyo en padres 'aunque les afecta'

El paro de maestros que dejó a cerca de 170 mil alumnos de preescolar y primaria sin clases ayer en todo el estado, dividió opiniones entre padres de familia afectados por esta situación.Yeira Jiménez lleva a sus hijos a la escuela primaria México Lealtad, ubicada en avenida Granjero de la colonia Infonavit Oasis. Ella relató que algunos padres estuvieron a favor del paro y otros aunque no apoyaron, tampoco se opusieron a la causa; de igual forma les afectó no tener dónde dejar a sus hijos.“Me afecta porque suspendieron los exámenes de evaluación y ahora los van a presentar hasta que termine el paro”, dijo.También explicó que hay quienes llevan a sus niños a guarderías cuando salen de la escuela y se vieron afectados con la suspensión ya que no supieron dónde dejarlos para ir a trabajar.Jiménez mencionó que los maestros se comunicaron con los padres vía WhatsApp para informar el paro de actividades que si bien, la falta de salario no era el caso de todos, se unirían en solidaridad a otros compañeros.La madre de familia dijo que se les informó que la suspensión de clases podría tardarse varios días y les pidieron estar pendientes de los medios de comunicación para saber si se extendía la protesta o se reanudaban las labores.“Sí estoy de acuerdo en que hagan el paro porque es algo que les pertenece, les corresponde y se me hace muy injusto que tengan un salario tan bajo siendo profesionistas y que aún así no se les pague; es el colmo”, dijo por su parte Diana Cabrera, madre de familia.Agregó que no le afectó el paro ya que se podrán poner al corriente cuando regresen a clases.Por su parte Cindy Carrillo quien lleva a sus hijos a la primaria Reforma ubicada en avenida Reforma y Municipio Libre de la colonia Melchor Ocampo, explicó que a ella sí le afecta el paro porque considera que sus hijos se retrasarían mucho en la escuela.“Pero es mejor para que los profesores les pongan más atención”, mencionó.Algunos padres de la primaria Reforma también expusieron que les afectó porque además de ser horario extendido, a partir de la salida regular, los niños tienen clases extraescolares como karate y música y a raíz del paro tuvieron que buscar dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar.“No me gusta que hagan ese tipo de paro de labores porque ¿dónde dejo a mis hijos? Pero es que también no les pagan”, comentó una madre de familia que prefirió no dar a conocer su nombre.En la ciudad de Chihuahua, la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Patricia Estela Romo Chacón, manifestó ayer su desacuerdo con el paro de labores que hicieron miles de maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), al afectar a mil 102 escuelas y dejar sin clases a miles de estudiantes.“Queremos que los maestros estén dentro de las aulas, que se les pague, es algo que nunca había ocurrido en el estado. Esperamos que se normalice”, comentó la líder de la organización al destacar que están en temporada de exámenes y puede representar un riesgo para los alumnos, ya que todo está sistematizado y no puede haber retrasos. (Con información de Juan Carlos Núñez / El Diario)