Desarrollan con baile su calidad de vida

A través del baile y la música, niños, adolescentes y adultos con discapacidad obtienen terapia en el centro comunitario Granjas de Chapultepec para lograr una mejor calidad de vida al recuperar su autoestima y desarrollar la seguridad en sí mismos.Patricia Espinoza, encargada de dicho centro, dio a conocer que a pesar de que la infraestructura de la ciudad no es la más apropiada para personas con discapacidad, en el centro manejan distintos tipos de clases donde el objetivo es fomentar la inclusión.“Estamos muy encaminados y a favor de la inclusión y vemos que hay mucha necesidad y muchas personas que no hallan un lugar dónde llevar a sus niños a rehabilitación o dónde puedan estudiar y aparte sin que eso les genere un costo”, expresó.La entrevistada explicó que medicamentos, tratamientos y consultas médicas para las personas con alguna discapacidad les generan muchos gastos y no les queda para actividades extras, como este tipo de clases por lo que están a disposición de la ciudadanía de manera gratuita.Informó que actualmente en el centro manejan terapia de lenguaje, terapia física, musicoterapia y baile, que se incorporó en octubre del año pasado, del que ya se graduó una generación de niños que aprendieron diferentes tipos de baile, desde hawaiano, folclor y tahitiano.Todas esas actividades no sólo tienen tendencia a la rehabilitación física, sino que les da elementos para mejorar su estado de ánimo, su autoestima y su entusiasmo por la vida.Niños con síndrome de Down, autismo, parálisis psicomotora y con otros padecimientos, tocan instrumentos musicales, cantan y bailan, “son formas que a ellos los motivan”, expuso.“Tenemos a un niño que está tocando el violín y los papás están muy contentos porque ya no se distrae tan fácil, él ya pone atención”, expresó.Un ejemplo es Elsa, de 23 años, quien padece síndrome de Down y ya toca la batería para presentaciones, Renata de 6 años que es invidente y canta, además actualmente también toca el violín, al igual que Eliseo de 10 años que padece de autismo con hiperactividad, aprendió a tocar la guitarra y ahora aprende a tocar el violín.Espinoza destacó que algunas madres de familia que llevan a sus niños a terapia también son estudiantes del centro y se busca que tengan la seguridad de que sus pequeños recibirán la atención gratuita y por personas calificadas, esto como indicación del director de Centros Comunitarios el ingeniero Carlos Humberto Corona Tarango.También informó que cuentan con el maestro Manuel Roberto Terrazas, egresado de Bellas Artes y la maestra Laura Moreno de baile, teatro y ballet.El taller de baile con tendencia a la rehabilitación inició el lunes 16 de abril y se desarrollará en un horario de 10 a 11:30 de la mañana los lunes, martes, miércoles y viernes en el centro comunitario que se ubica en la calle Alberto Carrera 7918 Complejo Industrial Aztecas en la colonia Granjas de Chapultepec.• Lunes, martes, miércoles y viernes• De 10 a 11:30 de la mañana• Centro comunitario Granjas de Chapultepec• Calle Alberto Carrera 7918 Complejo Industrial Aztecas

