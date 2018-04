Se declara inocente de doble crimen

Aunque se declaró inocente, un hombre fue vinculado a proceso penal ayer como presunto responsable de un asesinato ocurrido en noviembre del año pasado en Infonavit Foviste Chamizal, a donde dijo haber acudido solo a comprar unas dosis de cocaína.El Tribunal de Control tomó en cuenta la declaración del acusado, Carlos Efrén Pérez Sánchez, pero solo en lo que le perjudicaba. Respecto a su presunta inocencia, el juez Ramón Porras Córdova dijo que esa versión no estaba avalada por otro dato de prueba.La noche del 11 de noviembre del 2017, Pérez Sánchez y una persona identificada por él como “El Chapo” llegaron a una casa ubicada en la calle Río Rondano y Río Valdivia, en Fovissste Chamizal, para comprar unas dosis de cocaína y continuar tomando.Pero por razones no conocidas Pérez Sánchez y “El Chapo” presuntamente les dispararon a Carlos Armando Arellano Robles y a Gustavo Hidalgo Rodríguez, apodado “Tavo”. Ambos sufrieron una laceración craneoencefálica.Los hechos fueron observados por dos personas que ahora tienen la calidad de testigos protegidos A y B, ambos señalaron que escucharon las detonaciones y al asomarse vieron a Carlos fajándose un arma.Ayer Carlos Efrén fue conducido por elementos de la Policía Procesal a la décima primera sala de los juzgados locales a disposición del juez de Control Ramón Porras.Señaló que ese 11 de noviembre tenía unas horas tomando bebidas etílicas en compañía de “El Chapo” y también había consumido cocaína. Cuando se les acabó el estupefaciente decidieron ir a un antro a comprar pero cuando iban en camino él se acordó que su amigo “Tavo” le conseguía las dosis del polvo blanco, por lo que decidieron hablarle y después acudieron a su casa.Al llegar a la vivienda, presuntamente “Tavo” se enojó por la presencia de “El Chapo”, sacó un arma de fuego y Carlos Armando Arellano intentó correr pero fue baleado y enseguida Gustavo, afirmó el sospechoso.El juez indicó que en su declaración el acusado se ubicó en el lugar y la fecha en que ocurrieron los hechos aunado a que el peritaje en criminalística establece que las víctimas fueron asesinadas al mismo tiempo con dos armas de fuego calibre 9 milímetros, no hay evidencia de que se hubiera registrado un forcejeo y los testigos lo reconocen como uno de los homicidas.

