Trabajadores de Industrias BM de México se plantaron la mañana de ayer afuera de la empresa que se incendió el pasado 2 de abril, para exigir que les informen su situación laboral, pues aunque el próximo viernes recibirán un tercer depósito, sólo será la mitad de la nómina.Desde las 8 de la mañana unos 50 operadores 8 comenzaron a llegar para intentar hablar con los directivos de la empresa que retiraban maquinaria, sin embargo, con los guardias de seguridad se les mandó a decir que se retiraran.“La empresa tiene sus abogados, pero nosotros no tenemos nadie que nos defienda”, expresó una de las manifestantes.Debido a que amenazaban con mover la manifestación a las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, personal del Departamento de Recursos Humanos acudió a la planta para de nueva cuenta, insistirles que por teléfono se les daría aviso sobre las decisiones que tome la empresa.“Yo tampoco sé nada, señores, la empresa sigue esperando que se termine el dictamen para ver qué sigue, pero mientras tanto, se les va a seguir pagando la mitad”, expresó la jefa del departamento a la que los trabajadores identificaron únicamente como Blanca.“Nada más dicen que nos van a hablar por teléfono pero no lo hacen, por eso mejor decidimos venir aquí a ver qué razón nos dan, pero tampoco nadie sabe nada”, agregó otro de los empleados.En total suman 360 trabajadores los que están a la espera que les definan su situación en la empresa, pues hasta el momento se les han pagado dos semanas completas y este viernes recibirán sólo la mitad, correspondiente al convenio que firmaron del nueve al 15 de abril.“El domingo venció el convenio que firmamos y no nos han dicho si lo vamos a renovar, por eso veníamos a preguntar”, agregó otro de los manifestantes.“Si los 700 pesos completos no nos alcanzan, imagínese nada mas con la mitad del sueldo y quién sabe por cuánto tiempo”, expresó otra inconforme.María Teresa Delgado Zárate, presidenta de Índex, organismo que agremia al sector industrial, dijo que hasta el momento desconocen el futuro de la empresa, pues están a la espera del dictamen.Recomendó a los empleados ser pacientes y esperar a que se les notifique sobre las decisiones que se tomen, descartando que se tenga contemplado retirarse de Juárez.

