Disparan en motel; uno es buscado en EU

Un hombre que cuenta con orden de aprehensión por asesinato en Estados Unidos fue detenido en esta frontera en una juerga que tenía en el Motel Las Palmas, dio a conocer personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El arresto fue realizado después de la denuncia realizada por el encargado del negocio ubicado en la avenida Prolongación Ejército Nacional, en la colonia Lucio Cabañas, ya que Andrés Favela Jáquez alias “José Guerrero Favela Urquidi”, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por un asesinato registrado en Estados Unidos.Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM, dijo que en la habitación del motel fueron detenidas siete personas, dos mujeres y cinco hombres, los cuales estaban en probable posesión de tres armas de fuego, con las cuales realizaron múltiples disparos.Sandoval Figón dio a conocer que en el lugar fueron detenidos José Miguel T. M., de 24 años; José Guerrero F. U., de 24; Raúl Cornelio B. F., de 46; Agustín C. S., de 40; Mario G. G., de 34; Patricia Aidé A. A., de 18, y Alma Delia M. R., de 23 años.Los agentes además incautaron una camioneta tipo pick up marca Dodge Ram modelo 2010 y un vehículo Dodge Stratus, ambos de color gris, sin matrícula de circulación.La detención fue posible gracias a los llamados de auxilio recibidos en el teléfono comunitario del Distrito Sur y el 911 poco después de las 4 de la mañana, cuando las detonaciones eran escuchadas con mayor frecuencia.Una veintena de unidades de la SSPM llegó al negocio donde fueron detenidos cinco hombres y dos mujeres.La intervención de los agentes preventivos incluyó el cierre a la circulación de vehículos de la avenida en ambos sentidos.El grupo enfrenta cargos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daños y contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dijo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.El portavoz dijo que el encargado del motel denunció haber escuchado detonaciones por arma de fuego de una de las habitaciones rentadas, por lo que autorizó a los agentes a realizar una inspección.En uno de los cuartos arrendados fueron localizados cinco hombres y dos mujeres, presuntamente trabajadoras sexuales, que ingerían bebidas alcohólicas.En el sitio los oficiales aseguraron tres armas de fuego: una pistola calibre 40 milímetros, un arma calibre 38 con un cargador abastecido con 19 cartuchos expansivos, además de una pistola 9 mm. con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles.Los agentes reportaron que en la pared del balcón de la habitación arrendada se observaron orificios por impacto de bala, dijo el portavoz.Las personas detenidas fueron consignadas ante el Ministerio Público Federal que dará seguimiento a las investigaciones en torno a este grupo armado, dijo el vocero de la SSPM.En el caso del arresto de Favela Jáquez se hará de conocimiento a las autoridades estadunidenses para que inicien con los trámites necesarios para que sea extraditado al estado que lo requiere.• Sucedió en la madrugada del lunes• Los empleados del negocio alertaron a la SSPM• Los detenidos fueron reportados como José Miguel T. M., de 24 años; José Guerrero F. U., de 24; Raúl Cornelio B. F., de 46; G Agustín C. S., de 40; Mario. G. de 34; Patricia Aidé A. A., de 18 y Alma Delia M. R., de 23 años

comentarios

