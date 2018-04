Un hombre fue vinculado a proceso penal por el delito de violación con penalidad agravada, como sospechoso de haber violado a su sobrino biológico, un menor de 17 años de edad, que presenta un retraso mental como secuela de una parálisis cerebral así como epilepsia y quien no pudo defenderse de las múltiples agresiones.El acusado es Arturo Méndez Cruz y los hechos sucedieron el pasado 17 de noviembre del año pasado en el interior de la casa familiar.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP), el hermano de la víctima, también menor de edad, señaló que ese día estaban en una escuela acompañando a su madre que es asistente de una profesora, cuando llegó su tío, les dio una frituras y después se llevó a su hermano a la casa familiar sin pedirle permiso a su madre.Cuando el testigo y la madre comenzaron a buscar a la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- en el plantel escolar ya no lo encontraron.Al llegar a la vivienda, la mamá fue al cuarto de su hermano y ahí encontró a su hijo desnudo, con un trapo en la boca y siendo sometido sexualmente por su pariente.Fue la madre de la víctima y hermana del acusado quien presentó la denuncia penal. Narró lo que observó al entrar a la habitación de Méndez Cruz y explicó que su hijo no tiene la fuerza suficiente para resistir un ataque sexual de un adulto, tampoco puede hablar, toma un tranquilizante y medicamentos contra la epilepsia.En un oficio emitido por la médico Guadalupe Ivonne Robles Flores, del hospital Star Médica, se documentó que la víctima padece un “retraso global del desarrollo de secuelas de parálisis cerebral infantil” y epilepsia.En el peritaje médico elaborado por la perito de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte, Ericka Martínez Trujillo, se señala que el ofendido tiene una apariencia menor a su edad cronológica, está imposibilitado para verbalizar, sólo balbucea y su razonamiento y movimientos “motores están dañados”. Por lo que no puede decir qué le sucedió.La especialista de la FGE recomendó que la víctima reciba un mínimo de diez sesiones terapia psicológica.Con esos datos de prueba, entre otros, la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza ayer dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Méndez y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia.

