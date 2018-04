Investigan 2 probables casos de dengue en el estado

Aunque la temporada de lluvias no ha comenzado, autoridades federales de Salud investigan dos probables casos de dengue transmitidos por mosquitos en el estado.En su más reciente reporte, la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal confirma la existencia de estos casos sospechosos, aunque no se especifica la ciudad.El Diario buscó una entrevista con funcionarios de la dependencia homónima estatal, pero hasta el cierre de esta edición la solicitud no fue atendida.El año pasado, nueve casos de esta enfermedad fueron detectados en Ciudad Juárez y uno más en el municipio de Delicias.De acuerdo con la DGE, en lo que va del año, Chiapas es la entidad que más casos probables y confirmados registra.A continuación están Jalisco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Colima; enseguida se hallan Tamaulipas, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos y Nayarit.En días pasados, Rogelio Covarrubias Gil Lamadrid, subdirector de la Jurisdicción Sanitaria II de Servicios de Salud de Chihuahua, informó que cuatro de los casos de dengue confirmados en Juárez el año pasado sucedieron en torno a una misma familia que residía en la colonia Andrés Figueroa.En esa ocasión, el médico advirtió que los mosquitos transmisores de enfermedades como zika, dengue y chikunguña tienen un radio de vuelo de entre 100 y 500 metros; de ahí que la medida más importante para evitar su proliferación sea evitar encharcamientos de agua.Autoridades de Salud de Chihuahua informaron que lo más eficaz para combatir este problema es despejar los patios para impedir que se acumule agua en macetas y contenedores.También recomendaron la adquisición de repelentes contra insectos e instalar redes mosquiteras en las ventanas.Otras sugerencias de la coordinación de Vectores, Rabia y Rickettsia de la Jurisdicción Sanitaria II son evitar inundar los parques y los árboles cuando se riegan y lavar con agua, jabón y un cepillo las cubetas, tinacos, floreros o bebederos de mascotas.• Despejar los patios para impedir que se acumule agua en macetas y contenedores• Comprar repelentes contra insectos• Instalar redes mosquiteras en las ventanas• Enfermedad tipo gripal• Fiebre elevada (40 °C)• Dolor de cabeza intenso• Dolor detrás de los glóbulos oculares• Malestar muscular y articular• Náuseas, vómito, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullidoFuente: OMS* se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas* Tras un período de incubación del virus de 4 a 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda la vida

