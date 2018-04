El incendio de la maquiladora Industrias BM de México, que ocurrió el pasado 3 de abril, puso en evidencia la falta de máquinas extinguidoras en el departamento de Bomberos porque tras usar las ocho unidades con que cuenta la corporación para dar servicio a toda la ciudad, dos terminaron con daños.El director de Protección Civil Efrén Matamoros Barraza dio a conocer que dicha situación se dio luego de ser sometidas al intenso uso para extinguir el siniestro.Lo anterior representa que hay cuatro de las 10 estaciones sin máquina extinguidora para atender llamados de emergencia. El funcionario dijo que se continúa a la espera de dos maquinarias ligeras, una que será donada por Bomberos de Sunland Park y otra que el Municipio comprará a un particular.El Diario realizó un recorrido por las estaciones 1 ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar zona de El Chamizal, 2 en Ignacio Ramírez y avenida 16 de Septiembre, 3 de la calle Sevilla y Ayuntamiento y la 9 en esturión y Raya de la colonia Anapra.Se detectó que el techo de la estación 2 está por colapsar, caso similar a la estación 3 donde se observa deterioro estructural en las paredes y en una parte del techo que humedece uno de los cuartos que es utilizado como Museo del departamento.En la estación Anapra hay una unidad descompuesta por problemas de transmisión y únicamente cuentan con un vehículo pick up adaptado con poca agua para acudir a servicios menores al igual que en la estación 3 donde tampoco se observó máquina extinguidora.Ante dichas condiciones las autoridades municipales preparan una licitación cercana a 7 millones de pesos para equipar al departamento de bomberos, informó el Oficial Mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, quien además dio a conocer que el año pasado se dio algún equipo y recibieron donaciones de bomberos de Estados Unidos.“Antes de nuestra licitación ya tenían en el abandono como cinco años”, expresó Ortega.Doscientos pares de botas, 200 pares de guantes, 200 escafandras (tipo pasamontañas), 80 cascos, 40 chaquetones y dos maquinarias ligeras es el equipo que Protección Civil solicitó a municipio, informó Matamoros, además explicó que los equipos no tienen una fecha límite de vida útil ya que los servicios son diferentes y el proceso de desgasto varía.“Nosotros no podemos estarle dando un par de botas, si las trae buenas las trae buenas, pero de todos modos se le da equipo, no es porque ya estén echas garras se las vamos a cambiar, sino que ya cumplieron un tiempo y ya empiezan a deteriorarse, entonces se le da, nosotros no medimos eso, si se la va a comprar a un bombero se le compra a todos”, dijo Matamoros.También señaló que fue en el 2009 cuando el departamento adquirió 3 extinguidoras, 2 moto bombas, una grúa y una pipa, equipo que aún se utiliza para brindar el servicio.Matamoros también explicó que fue en la administración 2010-2013 cuando el departamento recibió dotación de equipo por una licitación pero anteriormente el material se adquiría por partes.“Compraban un mes 20 equipos completos, dejaban pasar otro mes y volvían a comprar otra vez otro tanto de equipos y así no tenían que meter la licitación porque es una cantidad la que se puede comprar así, después de esa cantidad se tiene que meter la licitación”, expuso.Finalmente refirió que las extinguidoras del departamento se acomodan conforme a las estaciones de más servicios.* 10 unidades con las que cuenta la corporación y que usó para apagar fuego en maquiladora* 2 terminaron con daños, de acuerdo con Protección Civil• En un recorrido de El Diario por las estaciones, se detectaron problemas en el techo y paredes• También descomposturas en vehículos oficiales* 7 mdp licitación que alista el Municipio para abatir el rezago de 5 años* 200 pares de botas que se requieren* 200 pares de guantes que faltan* 200 escafandras que hay que suplir* 80 cascos* 2 máquinas ligeras requiere Juárez

