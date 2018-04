Aprehenden a acusado de matar a un menor

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de dos hombres, tío y sobrino, por su presunta responsabilidad en un intento de asesinato en contra de un menor de edad. Un ataque motivado por los celos de uno de ellos, a quien no le pareció que su ex novia estuviera saliendo con otra persona.Rodrigo Rivas Mondragón presuntamente golpeó a la víctima y la sostuvo para que su sobrino Jonathan Rivas Herrera lo “picara” con una navaja causándole lesiones que pusieron en peligro su vida y que podría dejar consecuencias permanentes.El 12 de marzo del 2017, una menor de edad y la víctima, Ricardo Alberto Maldonado García, se encontraban en las calles Olivia Espinoza y Sor María Bustillos, de la colonia Olivia Espinoza, cuando pasaron los Rivas a bordo de un vehículo y presuntamente Jonathan descendió del auto para decirle a la adolescente “no te daba vergüenza estar embarazada de mí y estar con él”.Por lo que Ricardo Alberto se colocó frente a la adolescente y Jonathan tomó una piedra y se la arrojó, luego sacó una navaja. Maldonado salió corriendo pero Jonathan volvió a subir al automotor y cuadras más adelante le dieron alcance.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP), la víctima dijo que ese día al ir a dejar a su novia se toparon con la ex pareja de ella y él lo apedreó después le dio alcance y un hombre lo sostuvo mientras Jonathan, de 18 años de edad, lo lesionó con la navaja; ambos hombres fueron puestos a disposición del juez de Control, Lorenzo Villar Chavarría, quien les impuso un año de prisión preventiva. (Blanca Carmona / El Diario)

