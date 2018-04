Recomienda Iglesia exorcizar Cine Victoria

Tras darse a conocer la intención ciudadana de restablecer el Cine Victoria como un punto cultural en donde vuelvan a presentarse actividades artísticas, el párroco de la Catedral, Eduardo Hayen Cuarón, consideró que el sitio debe ser exorcizado antes de ser abierto al público.Lo anterior debido a que en los sitios en donde se ha hecho presente el pecado, se conservan demonios que deben de ser alejados para su correcto funcionamiento.“El Victoria fue un lugar que en sus primeros años empezó muy bonito, con películas para toda la familia, pero después se convirtió en un cine pornográfico y fue en sus últimos años que fue en decadencia”, dijo.Al dar estos espectáculos, el recinto empezó a ser frecuentado por personas “lascivas”, quienes –dijo– pudieron haber acudido buscando encuentros sexuales.“Se cometieron pecados fuertes, actos sexuales de todo tipo, y eso puede atraer espíritus malignos, por eso hice el comentario de que debería realizarse un exorcismo”, dijo.Lo anterior, refiriéndose a un comentario que hizo en sus redes sociales en días pasados, en donde hablaba acerca de esto.Al respecto dijo que no es la primera vez que algo así se hace en la región; que de hecho, al mes se reciben al menos 15 solicitudes de personas que piden el servicio del exorcismo, aunque dijo que el 90 por ciento de los casos se solucionan con un buen consejo y una vida cristiana.Dijo que si los interesados en volver a poner en funcionamiento al Cine Victoria así lo consideran, pueden pedir el servicio en la Diócesis de Ciudad Juárez y se les dará.“El señor Obispo no ha nombrado a un exorcista para la Diócesis, pero cuando se presentan casos que requieren de una atención especial, me autoriza para que los atienda”, dijo.Reiteró que es muy raro cuando alguien acude y requiere verdaderamente un exorcismo, pues en su mayoría la situación se resuelve con oraciones y una bendición.Algunas personas, dijo, son pacientes psiquiátricos o personas sugestionadas que afirman ver cosas que en realidad no están ahí.Sin embargo, es necesario atender y verificar la presencia de otros signos que podrían indicar algo más, como son una fuerza inhumana en las personas o una aversión a los objetos sagrados, entre otros.“El discernir cuando es una posesión o cuando es una cuestión psiquiátrica es lo más difícil (…) pero cuando se requiere una atención especial esto puede durar meses”, dijo.Mencionó que los lugares en los que se han realizado estas oraciones, son por lo regular sitios en donde hubo actos de brujería y satanismo. (Karen Cano / El Diario)

