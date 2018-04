Vence hoy plazo para recoger la credencial

Hoy lunes 16 de abril vence el plazo para que todas aquellas personas que tramitaron su credencial para votar acudan a los módulos de atención ciudadana a recoger su documento, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).Quienes no vayan a recoger el plástico oficial a más tardar hoy, advirtió, no podrán obtenerlo sino hasta después de las elecciones del 1 de julio de 2018 y además perderán su derecho a votar, informó el vocero del Instituto en Chihuahua, Ever Haro.El Instituto Nacional Electoral precisó que aunque una ciudadana o ciudadano tenga una credencial, al solicitar alguna actualización o reposición, la mica antigua deja de ser útil para emitir el sufragio, ya que al iniciar un trámite, su registro fue dado de baja temporalmente de la lista nominal de electores y sólo puede ser reincorporado en el momento que reciba el nuevo documento.Ever Haro indicó que los módulos fijos estarán abiertos hoy hasta el último minuto antes de llegar a la medianoche, para tratar de entregar el mayor número de credenciales, mientras que los módulos móviles cerrarán a las 8 de la noche.El INE no precisó cuántos ciudadanos deben recoger su documento, pero cabe recordar que el miércoles 31 de enero, cuando venció el plazo para tramitarlo, 3 mil 261 ciudadanos lo solicitaron por primera vez o para actualizarlo.La dependencia federal señaló que las personas que requieran mayor información o tengan alguna duda al respecto, pueden consultar la página de internet ine.mx o pueden llamar gratis al 01 800 433 2000, al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, al 948 4224, o solicitar información en las páginas del INE en Facebook (facebook.com/inetelmx) y Twitter (@inetelmx).• No podrán emitir el voto en las próximas elecciones• Tendrán que ir por el documento hasta después del 1 de julio• La vieja credencial no sirve para sufragar, debido a que fue dada de baja de la lista nominal

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.