Entre baches, cruces de calle peligrosos y banquetas fracturadas, una veintena de niños acompañados de sus padres realizaron ayer un recorrido en busca de hacer conciencia sobre las deficiencias de la infraestructura urbana.La actividad es parte del movimiento Jane’s Walk, el cual ha sido adoptado por colectivos de diseñadores e interesados en urbanismo de la región, quienes anteriormente han hecho recorridos como el de ayer, aunque en esta ocasión se hizo pensando en los niños, en el marco del mes de abril.“La idea es analizar y preguntarnos en qué estado están las calles, que suponen riesgos para los adultos pero aún más para los niños”, dijo Gabriel García, uno de los coordinadores, quien es miembro del colectivo Desiertos Andantes.La caminata inició en las instalaciones del Bazar del Monumento, ubicado en la avenida Vicente Guerrero, esquina con avenida Constitución.De ahí caminaron hacia el Museo de la Revolución en la Frontera, para después ir hacia la Plaza Cervantina, luego al Cine Victoria, y finalmente regresar al punto donde iniciaron.“Estamos construyendo la ciudad sin los niños, a algunos los llevan en el carro a todos lados. En general la relación que tiene la comunidad con su entorno es deficiente y en los niños no se estimula igual la imaginación y el desarrollo”, dijo.“Estamos construyendo la ciudad sin los niños, a algunos los llevan en el carro a todos lados. En general la relación que tiene la comunidad con su entorno es deficiente y en los niños no se estimula igual la imaginación y el desarrollo”, dijo.Lo anterior, dijo, ha llevado no sólo a la normalización de los accidentes viales en donde frecuentemente son heridos menores de edad, sino a la naturalización de los mismos.“No es que en todos lados sea así, sino que lo vivimos y ya creemos que en todos lados es así”, dijo.Por ello, la idea de realizar ésta y todas las caminatas es responder a la retórica del ciudadano promedio que suele preguntarse cómo son las cosas.“La idea es estar explorando, conocer a personas que también tienen este interés y ver todas las posibilidades”, dijo.Informó que están realizando una caminata urbana al mes, y que la próxima tendrá otro enfoque. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.