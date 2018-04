Casi 4 mil niños y niñas que viven en Ciudad Juárez han sido inmunizados en lo que va del año contra el virus que causa la parotiditis infecciosa, conocida popularmente como paperas, reportan estadísticas oficiales.De acuerdo con el Subsistema de Prestación de Servicios actualizado hasta las 23:00 horas del 7 de abril del año en curso, 3 mil 991 menores de entre uno y nueve años han recibido la vacuna tripe viral (SRP), que los protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis.Según las cifras, 43 por ciento de ellas corresponden a las dosis iniciales que se aplican a los 12 meses de edad, 39 por ciento a los refuerzos necesarios a los 6 años y el resto son vacunas para completar el esquema aplicadas entre los 2 y los 9 años.El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que la vacuna triple viral consiste en introducir al organismo virus atenuados que ayudan a generar una defensa contra estas enfermedades.“La protección que produce esta vacuna es del 94 al 98% de efectividad, que puede llegar hasta un 99% cuando se recibe la segunda dosis y se completa el esquema de vacunación”, dice el Instituto.La Secretaría de Salud federal indica en su página de Internet que la vacuna es segura, pero hay efectos secundarios que puede ocasionar.Entre los principales se encuentran dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación, malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, salpullido en la piel e inflamación de las glándulas parótidas, advierte la dependencia.Brotes de paperas surgieron la semana pasada en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 128.En su momento, autoridades confirmaron la existencia de 18 a 20 casos en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ y otros 12 en el CBTIS 128.Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud de Chihuahua, pidió a la población no caer en pánico ante el surgimiento de estos brotes, que, dijo, son completamente esperables en virtud de que no todos los niños y niñas desarrollan inmunidad al no recibir las vacunas que les corresponden.Ante cualquier síntoma, recomendó, las personas deben asistir a ser valoradas por un médico en cualquier dependencia de salud y evitar automedicarse, pues esta última conducta puede dificultar, confundir o empeorar el cuadro clínico. (Fernando Aguilar)• Dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación• Malestar general• Escurrimiento nasal• Dolor de cabeza• Salpullido en la piel• Inflamación de las glándulas parótidas

