Se endeudan para sobrevivir empleados de maquila incendiada

Préstamos en tiendas como Coppel, con la familia o vecinos, son algunas de las medidas a las que han recurrido trabajadores de Industrias BM de México para sobrevivir, mientras la compañía que se incendió el pasado 2 de abril determina si se trasladará a otra planta para reanudar operaciones.Concluye hoy el convenio que los empleados firmaron para recibir la mitad del salario que les será depositado hasta el 20 de abril, sin embargo, hasta ayer por la tarde desconocían si volvería a reanudarse para percibir nuevamente el 50 por ciento de la nómina.“No sabemos nada hasta ahorita, a unos les estuvieron hablando por teléfono pero para que fueran por sus tarjetas y pudieran cobrar las dos semanas que ya nos pagaron a otros, porque la mayoría de las mujeres se les quemaron sus bolsas en el incendio”, comentó una de las afectadas.“No nos dan razón de nada, le pregunté a una de las de Recursos Humanos si iban a haber más convenios, pero dijo que no sabía nada, que solamente estaba yendo a la maquila a entregar los ahorros a los que estaban en la caja”, añadió.Otra de las afectadas dijo que durante ese tiempo, acudió a pedir un préstamo de mil pesos a una tienda departamental, mientras le llegaba la tarjeta para sacar dinero del cajero.El viernes por la tarde se les depositó la segunda semana de sueldo completa a los 360 trabajadores después del incendio, por lo que esperan un tercer pago hasta el día 20, aunque solamente será de la mitad.“Yo gano 700 pesos por semana y el Infonavit me quita 300, me van a pagar 350 este viernes, ¿qué voy a hacer con 50 pesos?, mis hijos necesitan comer e ir a la escuela”, expresó la madre de dos niños.Mientras tanto están a la expectativa, pues aunque necesitan dinero, no quieren perder la antigüedad que se tiene en la empresa, como es el caso de ella, quien se ha desempeñado como operadora de producción desde hace 12 años.Debido a ello, insisten en que deberían liquidarlos conforme a la Ley de Trabajo para que puedan conseguir un empleo, pues les es imposible sobrevivir por tiempo indefinido con la mitad de la nómina.La compañía ubicada en el Parque Industrial Gemma II comenzó el viernes a retirar la maquinaria con la ayuda de grúas, en tanto que Índex y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desconocen lo que sucederá con ella, hasta que se termine el peritaje que elabora la Fiscalía General del Estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.