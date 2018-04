Ofrecen becas a mujeres de bajos recursos

Mujeres de entre 20 y 24 años que son de bajos recursos podrían acceder a una beca para estudiar en la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, situada en el municipio de Saucillo.Estudiantes de la institución lanzaron ayer la convocatoria a 124 mujeres del país para cursar las licenciaturas en Educación Primaria y Educación Preescolar.La invitación se realiza de manera abierta también en otros estados del país a mujeres a las que se les ofrece el curso de la licenciatura totalmente gratuito, “no les cobran examen, no se imponen cuotas ni pagos mensuales”, dijo Diana Mendoza, alumna de la escuela.“Tenemos un sistema de internado, se pueden internar y recibir alimentación, transporte a las prácticas y todo lo que van a necesitar durante su estancia de cuatro años en la escuela”, agregó.El plantel está ubicado en la carretera Saucillo Las Varas, Kilómetro 25.La convocatoria también está abierta a 20 mujeres que pertenezcan a etnias indígenas de cualquier estado del país, hablantes de su lengua materna y oficial.Se piden como requisitos haber concluido los estudios en el nivel bachillerato o equivalente, contar con un promedio de 6.0, no haber cumplido 22 años al día 1 de septiembre de 2018, certificado de estudios de bachillerato o constancia de cursar sexto semestre que especifique no adeudo de materias y promedio actual.Además de acta de nacimiento, CURP y dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o color.“Es la única institución que da educación gratuita a señoritas. Aquí estudian mujeres de Durango, Sonora, Sinaloa y estados sureños como Edomex y Michoacán”, expresó.“La Escuela Normal Rural ha dejado una huella muy grande dentro del estado, ser una normalista rural especialmente de Saucillo es un orgullo que deja marca en todos lados”, añadió.Para mayor información, invitó a visitar la página en Facebook Normal Saucillo, Grupo Utopía Normal Saucillo.• Ser de bajos recursos opertenecer a una etniaindígena• Promedio de al menos 6.0• No haber cumplido 22años al día 1 deseptiembre de 2018• Certificado de estudios debachillerato o constanciade cursar sexto semestreque especifique no adeudode materias y promedioactual• Acta de nacimiento• CURP• Dos fotografías tamañoinfantil

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.