Dan 'tiro de gracia' a 2 mujeres

De un disparo que cada una recibió en la cabeza, dos mujeres fueron asesinadas dentro de su vivienda ubicada en el fraccionamiento Parajes de Oriente, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).Los datos extraoficiales indican que una de las mujeres estaba embarazada, lo que no fue confirmado, ya que al cierre de esta edición no era realizada la necropsia de ley correspondiente.Las mujeres victimadas fueron identificadas como Laura Quezada, de 47 años, y Paola Quezada, de 25, según el reporte preliminar de la FGE.La carpeta de investigación fue declinada a la Unidad de Homicidios de Mujeres de la Fiscalía Especializada de la Mujer, se dio a conocer.Los hechos fueron reportados ayer cerca de las 13:30 horas en las calles Desierto de Takla y Desierto de Thar del fraccionamiento Parajes de Oriente, dio a conocer la FGE.Agentes informaron que el cuerpo de la mujer de 25 años estaba de pie y la parte superior del cuerpo quedó colgando de la cabecera de la cama matrimonial, mientras que la mujer de 47 quedó sobre la cama y la cabeza colgando.Los rastros hemáticos estaban secos, por lo que se presumió que el crimen ocurrió la noche del viernes o madrugada de ayer.Los investigadores informaron que la casa tenía la puerta abierta, sin que las cerraduras fueran violadas, por lo que es factible que las mujeres conocieran a la persona o las personas que las asesinaron.Mientras los agentes y peritos recababan las evidencias, cerca de la escena del crimen decenas de familias pasaban el rato en el parque que quedó cercado con los cordones de plásticos amarillos y rojos.La tragedia no impactó a unas niñas jugaban con un triciclo y reían ajenas a los 141 asesinatos de mujeres registrados en esta frontera desde que Javier Corral y Armando Cabada asumieron los cargos de gobernador, el primero, y alcalde, el segundo.Los residentes de la zona habitacional situada al suroriente de la ciudad miraban atentos los movimientos de los agentes estatales y esperaban con paciencia el momento culminante cuando los dos cuerpos eran sacados en camillas y cubiertos con sábanas.

