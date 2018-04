Llega al CBTIS brote de paperas

Un segundo brote de paperas se dio a conocer ayer, esta vez entre alumnos del plantel 128 del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS).El primero fue entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud, confirmó que en el CBTIS se trata de 12 casos identificados por el área de Epidemiología de ese organismo.Aun cuando parece extenderse, este padecimiento no es motivo de alarma porque es de carácter benigno y raramente trae complicaciones, comentó el médico.De acuerdo con el titular de la Jurisdicción Sanitaria II, brotes como estos suceden a menudo debido a que no todos los menores reciben las vacunas en su momento, lo que hace que haya algunos susceptibles en un momento determinado de enfermarse.“Las campañas de vacunación son muy intensas y logramos cubrir una gran cantidad de población. Por eso esperamos estos brotes, porque siempre habrá uno, dos, cinco niños que no se vacunaron en alguna zona”, señaló.Aun cuando estos brotes de paperas no deben considerarse una epidemia, las personas deben evitar automedicarse, así como seguir otras medidas como lavarse las manos con frecuencia y en caso de enfermar, guardar reposo.Murrieta González explicó que el vehículo de transmisión de esta enfermedad son las gotas de saliva que contienen el virus.“Cuando estamos platicando de frente podemos contagiar a otras personas. También estornudar y toser; al saludar porque nos tocamos la cara y no nos lavamos las manos con frecuencia”, dijo.“El tratamiento es sintomático. No hay un medicamento específico para las paperas”, agregó.Eso significa que sólo se prescribe medicamento para aliviar las molestias, como fiebre alta, dolor de cabeza y muscular, cansancio y debilidad.El viernes, Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, informó que en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) se habían detectado entre 18 y 20 casos de parotiditis, los cuales fueron notificados a las autoridades sanitarias correspondientes para su seguimiento y análisis.• Su nombre médico es parotiditis• Es una enfermedad viral contagiosa que afecta las glándulas parótidas (salivales) situadas atrás de la mandíbula• Afecta más a niños y adolescentes• Se contagia al toser, estornudar o hablar; al compartir artículos y al tocar objetos o superficies con las manos sin lavar• Aplicar la vacuna• La primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad• La segunda, entre los 4 y 6 años de edad• Fiebre alta• Dolor de cabeza• Dolores musculares• Cansancio• Pérdida de apetito• Puede afectar a otras glándulas del cuerpo, el sistema nervioso central y los testículos• Las complicaciones más frecuentes son meningitis e inflamación testicular que puede llevar a la infertilidadFuente: Portales médicoswww.institutobernabeu.comwww.cdc.gov/mumps

