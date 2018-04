Un hombre detenido presuntamente en poder de 100 dosis de heroína fue vinculado a proceso penal por delitos contra la salud pero en la variante de posesión simple aunque el Ministerio Público (MP) acusó por posesión con fines de suministro.El titular de un Tribunal de Control, Apolinar Juárez Castro, determinó que no había ningún dato de prueba -excepto la presentación de la droga- para considerar que el sospechoso Jesús Manuel Monreal Ortalejo tenía la intención de facilitar la heroína a otra y otras personas.Además el juzgador le permitió a Monreal enfrentar el proceso penal en libertad, le impuso como medida cautelar la obligación de acudir cada mes a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Monreal fue detenido el pasado 5 de abril en la calle Melchor Ocampo y avenida 16 de Septiembre por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que realizaban un recorrido de rutina y observaron a un hombre orinando en la vía pública.Los municipales descendieron de la unidad para acercarse al civil a fin de indicarle que estaba cometiendo una falta administrativa e iba a ser presentado ante un juez de Barandilla pero antes lo sometieron a una revisión física y al parecer le hallaron en la bolsa de su pantalón 100 envoltorios conteniendo diazepam morfina, mejor conocida como heroína, en varias presentaciones.La droga dio un peso de 8.82 gramos, de acuerdo con el peritaje elaborado por la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte.Ayer el juez de Control dio por acreditado el delito y la presunta responsabilidad de Monreal Ortalejo con el informe emitido por los elementos de la SSPM y el peritaje.Empero, consideró que no existe un dato de prueba para inferir que Jesús Manuel Monreal tenía la intención de vender el opioide pues al ser interceptado por los preventivos se encontraba solo en la vía pública y existe jurisprudencia en el sentido de que el hecho que la droga tenga diferentes presentaciones o envolturas en diversos colores no es suficiente para considerar que su posesión es con fines de suministro, refirió el juzgador.Juárez Castro hizo una reclasificación jurídica, dictó el auto de vinculación a proceso y aprobó un plazo de un mes para la investigación complementaria. (Blanca Elizabeth Carmona)100dosis que le fueronencontradas al sospechoso Jesús ManuelMonreal Ortalejo• El incidente ocurrió el 5 de abril en Melchor Ocampo y avenida 16 de Septiembre• La droga la llevaba oculta en una bolsa del pantalón• De acuerdo al peritaje la heroína pesó 8.82 gramos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.